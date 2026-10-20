Ein Mercedes-Maybach S 680, den LeBron James selbst gestaltet hat, kommt am 20. November in New York unter den Hammer. Der Erlös geht an die LeBron James Family Foundation in seiner Heimatstadt Akron, Ohio.

Am Anfang stand ein Zwilling. Für den Basketballstar hat die Mercedes-Benz MANUFAKTUR zwei nahezu identische Maybach der S-Klasse gebaut: Der eine bleibt in seiner privaten Sammlung, der andere geht über Gooding Christie’s in den Verkauf. „Es wird weltweit nur diese beiden Fahrzeuge in genau dieser Ausführung geben“, sagt James. Das macht den Wagen zum Sammlerstück, bevor auch nur ein Gebot gefallen ist.

Elfenbein, Krone, Koordinaten

Außen trägt der Wagen ein MANUFAKTUR-exklusives, unmetallisches Hellelfenbein, innen Nappaleder in „Stormy Weather Blue“ mit porzellanfarbenen Kontrastnähten. Überall taucht die „LJ“-Krone auf: an den vorderen Kotflügeln, auf den Kopfstützen, auf Fußmatten und Armaturenbrett. Eine Premiere für die Marke: Statt des V12-Emblems sitzt ein eigenes Badge mit James’ Logo am Wagen. In der Mittelkonsole sind die Koordinaten von Akron eingraviert, ein Gruß an die Stadt, der der Erlös zugutekommt.

Unter der Haube arbeitet, wie es sich für einen S 680 gehört, der 6,0-Liter-V12 mit 621 hp, umgerechnet rund 630 PS. Mit dem Programm Made to Measure hebt die MANUFAKTUR die Individualisierung nach Herstellerangaben auf ein neues Niveau, hier eben bis zum Wappentier auf dem Kotflügel.

Der 20. November in New York

Versteigert wird auf der Rétromobile New York im Javits Center. Die Auktionen von Gooding Christie’s laufen am 20. und 21. November, die öffentliche Vorbesichtigung von 19. bis 21. November. Der Maybach ist laut Mercedes für den 20. November angesetzt. Wer mitbieten will, registriert sich über die offizielle Auktionsseite von Gooding Christie’s.

Wofür das Geld gedacht ist

Der Zuschlagspreis fließt an die Stiftung und an ihr Programm I PROMISE, das in Akron Schülerinnen, Schüler und ihre Familien von der Schule bis zum Wohnen begleitet. Mercedes stellt den Wagen dafür als Spende zur Verfügung. James sagt, die Versteigerung bedeute seiner Stiftung „alles“, und erinnert daran, dass er als Kind in Akron nie davon geträumt hätte, einmal einen eigenen Maybach zu entwerfen.

Der eine Wagen bleibt also in der Garage eines Basketballstars, der andere wird zum Startkapital für Kinder aus Akron. Zwei Unikate, ein Zweck, so steht es auch bei Mercedes.

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