Im Stock Resort in Finkenberg im Zillertal übernimmt in den Herbstferien das Kinderprogramm, damit die Eltern loslassen können.

Von 27. September bis 23. Oktober 2026 gibt es dort die Familien-Hitwochen mit vier Nächten ab 1.344 Euro pro Person, dazu geführte Herbstwanderungen und ein 5000-Quadratmeter-Spa.

Es gibt diesen einen Moment im Familienurlaub, den jedes Elternteil kennt: Das Kind ist versorgt, beschäftigt, glücklich, irgendwo zwischen Kletterwand und Wasserrutsche, und man selbst steht plötzlich da, ohne Aufgabe, ohne Plan, und weiß eine Sekunde lang nicht, was man mit sich anfangen soll. Genau diesen Moment verkauft das Stock Resort im Zillertal als Programmpunkt, nur nennt man ihn dort schlicht Herbstferien.

Das 5-Sterne-Superior-Haus in Finkenberg, mitten im Zillertal in Tirol, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Familienhotel gemacht, mit Aqua Fun Park samt Wasserrutsche, Action-Park, Ballsporthalle und einer Kletterwand namens BeeSTOCK. Für die Betreuung der Kinder ab drei Jahren und ein eigenes Programm für Teenager ist gesorgt, von Disco-Sauna-Abenden bis zum nächtlichen Rodeln im Winter. Wie sehr Tiroler Familienhotels inzwischen auf genau diese Mischung aus Kinderprogramm und Elternauszeit setzen, zeigt auch ein Vergleichsfall im Salzburger Pongau, den der WIENER kürzlich besucht hat.

Der Aqua Fun Park mit Wasserrutsche gehört zum Kinderprogramm des Stock Resort. © Stock Resort

Vier Nächte, ein freies Kind

Das Kernangebot zu den Herbstferien im Zillertal heißt Familien-Hitwochen: vier Nächte zwischen 27. September und 23. Oktober 2026, ab 1.344 Euro pro Person, inklusive der sogenannten Wellness-Verwöhnpension. Wer mindestens vier Nächte bucht, bekommt für ein Kind bis elf Jahre die Übernachtung gratis dazu, solange zwei Erwachsene den vollen Preis zahlen. Die Ortstaxe von 2,60 Euro pro Tag für Gäste ab 15 Jahren ist dabei noch nicht eingerechnet. Wer es kurzfristiger mag, findet unter dem Namen September Dream Days auch ein dreinächtiges Last-Minute-Paket ab 939 Euro pro Person.

Was macht der Wanderguide Martin?

Fünfmal pro Woche führt Wanderguide Martin Gäste des Resorts auf Touren durch die Zillertaler Bergwelt, hinauf zu herbstlichen Almen und Aussichtspunkten, solange die Bergbahnen bis Ende Oktober noch in Betrieb sind. Dazwischen liegen das Stock Bergfest mit Musik im Freien und, wenn es kühler wird, die Kitchenparty mit kulinarischen Programm. Wer im Herbst zum letzten Mal richtig hoch will, bevor unten im Tal der erste Schnee liegt, bekommt hier eine organisierte Gelegenheit dazu, ganz ohne eigene Routenplanung.

Zwischen Wanderung und Wellness: Familienzeit im Stock Resort in Finkenberg. © Stock Resort

Wellness auf 5000 Quadratmetern

Nach der Wanderung oder dem Nachmittag im Aqua Fun Park beginnt für die Erwachsenen der zweite Teil des Programms: der 5000 Quadratmeter große Wellnessbereich mit eigenem Family Spa und separatem Ruhebereich für Kinder und Großeltern. Wer ohne Kinder anreist, findet in der Bio-Sauna und den Ruheräumen abseits des Trubels genug Platz, um den viel zitierten Moment des Nichts-müssens tatsächlich auszukosten, samt Küche, die laut Hotel auf Bio-Produkte und ein sechsgängiges Abendmenü setzt.

Der Family Spa auf 5000 Quadratmetern trennt Ruhe und Trubel sauber voneinander. © Stock Resort

Am Ende des Urlaubstages sitzen dann doch wieder alle am selben Tisch, die Kinder erschöpft vom Rutschen, die Eltern erschöpft vom Nichtstun, und genau da schließt sich der Kreis, den das Stock Resort verkauft: Man muss sich nicht entscheiden zwischen Familienzeit und Auszeit, man bekommt im Zillertal einfach beides hintereinander serviert.

Stock Resort auf einen Blick

Ort: 6292 Finkenberg 142, Zillertal, Tirol

Kategorie: 5-Sterne-Superior

Familien-Hitwochen: 27. September bis 23. Oktober 2026, 4 Nächte ab 1.344 Euro pro Person

Kinder bis 11 Jahre: bei mind. 4 Nächten gratis (bei 2 voll zahlenden Erwachsenen)

Last-Minute-Alternative: September Dream Days, 3 Nächte ab 939 Euro pro Person

Ortstaxe: 2,60 Euro pro Tag (ab 15 Jahren), nicht im Paketpreis enthalten

Web: stock.at

WIENER Newsletter Zeitgeist ins Postfach. Zweimal im Monat die besten Geschichten der Redaktion und exklusive Angebote. Frech, kuratiert, kostenlos. E-Mail-Adresse Kostenlos abonnieren Double-Opt-in · jederzeit abbestellbar · kein Spam.