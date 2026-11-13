Die Wiener Brut um Sängerin Katharina Hohenberger präsentiert am 20. November im RadioKulturhaus ihr fünftes Album „Fürn Rest der Zeit“. Mit dabei sind Rapperin Yasmo, Jazzsänger Wolfgang Linhart und ein vertontes Gedicht von Mascha Kaléko.

© Stephan Mussil

Es gibt Wörter, die im Wienerischen anders wiegen als im Hochdeutschen. „Zeit“ ist so eines. „Fürn Rest der Zeit“ klingt nicht nach Ewigkeit mit Pathos und Streichern, sondern nach jemandem, der beim Heurigen das Glas hebt und sagt: So, und jetzt bleibt das so. Genau mit diesem Tonfall arbeitet die Wiener Brut seit Jahren. Sie singt über Herkunft, Heimat und Identität, und sie tut es mit einem Schmäh, der nie ganz verbirgt, dass dahinter etwas Ernstes steckt.

Das neue Album macht daraus kein Geheimnis. Im Mittelpunkt steht die Liebe, und zwar die zu den Mitmenschen: die Überzeugung, dass man einander so annehmen sollte, wie man ist. Das ist ein großer Satz für eine Platte, die zugleich sehr kleine, sehr konkrete Orte besingt.

Eine Liebeserklärung an St. Pölten

Einer davon ist St. Pölten. Die Band widmet der niederösterreichischen Landeshauptstadt einen eigenen Song und besingt ihre verborgene Schönheit, was in Wien ungefähr so selbstverständlich ist wie ein Lob auf die Westautobahn. Daneben geht es um die Magie der Nacht („Nocht“), um Freundschaften und Beziehungen und um eine Heimat, die manchmal verdrängt oder kaschiert wird und trotzdem ein Stück Zuhause bleibt. Dass ausgerechnet „Heimat“ eine Fremdkomposition ist, nämlich von der Hamburger Liedermacherin Anna Depenbusch, passt gut ins Konzept: Auch das Vertraute kommt manchmal von woanders.

Hohenberger hat bis auf wenige Ausnahmen Texte und Musik selbst geschrieben, Titel wie „Schrödinger Place“, „Pharmasong“ oder „Bleich und blad“ zeigen, dass die Themen von der Quantenphysik bis zur Apotheke reichen. Rund 45 Minuten dauert das Album, 13 Lieder sind drauf.

Kaléko auf Wienerisch

Der Höhepunkt, zumindest auf dem Papier, ist „Fia den An“. Dahinter steckt das Gedicht „Für den Einen“ von Mascha Kaléko, der großen Lyrikerin der Neuen Sachlichkeit, deren Verse zwischen Witz und Wehmut schon immer gut ins Wienerische gepasst hätten. Hohenberger hat es vertont und ins Idiom geholt. Ganz ähnlich verfährt die Band mit amerikanischem Material: George Gershwins Musik wird mit deutschem Text zu „Es is die Liab“, und aus dem Jazzstandard „How About You“ von Burton Lane wird „Sog wos mogst du“, gesungen im Duett mit dem Jazzsänger Wolfgang Linhart.

Yasmo und der alte „Franz“

Der prominenteste Gast ist Rapperin Yasmo, mit bürgerlichem Namen Yasmin Hafedh. Am Klavier sitzt bei mehreren Nummern Sascha Peres, der mit „I hob di gean“ auch selbst ein Lied beigesteuert hat.

Die Stammbesetzung bleibt dieselbe: die wunderbar Katharina Hohenberger singt und spielt Violine, Johannes Münzner singt und spielt Akkordeon, Bernhard Osanna den Kontrabass, Jürgen Groiss das Schlagzeug. Das Album erscheint bei wednesdaynightprayer records, den Vertrieb übernimmt Hoanzl.

Albumpräsentation im RadioKulturhaus

Live vorgestellt wird „Fürn Rest der Zeit“ am Freitag, 20. November 2026, um 19:30 Uhr im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses in der Argentinierstraße. Der Eintritt kostet 24 Euro, mit RadioKulturhaus-Karte gibt es 50 Prozent Ermäßigung, Ö1-Club-Mitglieder zahlen 15 Prozent weniger. Wer nicht hinkommt, kann über den Audio-Livestream des Hauses zuhören. Wie das Wienerlied gerade in alle möglichen Richtungen ausfranst, zeigt auch unser Text über Peter Cornelius und den echten Rock’n’Roll.

Wiener Brut: „Fürn Rest der Zeit“

Albumpräsentation: 20. November 2026, 19:30 Uhr, ORF RadioKulturhaus, Großer Sendesaal, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien

Eintritt: 24 Euro

Label: wednesdaynightprayer records, Vertrieb: Hoanzl

Web: radiokulturhaus.orf.at

Die Band selbst liefert die Begründung, warum man sich den Abend nicht für später aufheben sollte, gleich mit: „Weil mia ham ka andre Zeit wie diese.“

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