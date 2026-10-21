SlimCOOL CryoShapewear ist kühlende Shapewear aus Deutschland, die per Kälte Fettpolster schmelzen lassen soll, getestet auch an der Med-Uni Graz.

Der Hersteller Pervormance International verspricht bis zu 5,5 Zentimeter weniger Taillenumfang in vier Wochen, der SlimCOOL Waistbelt kostet in Deutschland rund 159,90 Euro (UVP), einen offiziellen Österreich-Vertrieb gibt es bislang nicht.

Kälte als Schönheitsversprechen ist nicht neu. Von der Eistonne am Donaukanal bis zur Kryosauna im Fitnessstudio hat sich die Wellness-Branche längst daran gewöhnt, Minusgrade zu verkaufen. Neu ist bei SlimCOOL nur das Format: Statt in eine Kältekammer zu steigen, zieht man sich Shapewear an, die mit gewöhnlichem Leitungswasser aktiviert wird und dann für ein bis zwei Stunden täglich kühlt, wahlweise am Bauch, an den Beinen oder unter den Armen.

Wer skeptisch die Augenbraue hebt, liegt damit nicht ganz falsch. Die Idee, dass milde Kälte das sogenannte braune Fettgewebe aktiviert und dieses zur Wärmeproduktion Kalorien verbrennt, ist wissenschaftlich dokumentiert, allerdings meist in kleinen Studien mit überschaubaren Teilnehmerzahlen. Genau das trifft auch auf SlimCOOL zu.

SlimCOOL CryoShapewear kühlt mit Wasser aktiviert auf 18 bis 20 Grad. © SlimCOOL / Pervormance International

Was zeigt die Studie der Uni Graz?

An der Studie der Medizinischen Universität Graz, entstanden in Zusammenarbeit mit der Joanneum Research Forschungsgesellschaft und veröffentlicht im Journal of International Medical Research, nahmen 29 Frauen mit leichtem Übergewicht teil, zwischen 18 und 65 Jahren alt. Sie trugen den SlimCOOL Waistbelt und die dazugehörigen Chaps vier Wochen lang jeweils eine Stunde täglich, ohne Ernährung oder Sportpensum zu ändern. Am Ende hatten die Teilnehmerinnen im Schnitt 1,9 Zentimeter Taillenumfang verloren, in Einzelfällen bis zu 5,5 Zentimeter, dazu durchschnittlich 0,7 Kilogramm Gewicht. Nebenwirkungen wurden keine dokumentiert, unabhängig ist die Untersuchung trotzdem nicht ganz: Auftraggeber war der Hersteller selbst.

Ergänzend verweist Pervormance auf einen Praxistest im Kompetenzzentrum AREION in Neu-Ulm mit zehn Probandinnen unter Leitung der Dermatologin Karin Kunzi-Rapp, dort lag die durchschnittliche Taillenreduktion bei 3,6 Zentimetern, eine Teilnehmerin verlor sogar 10,3 Zentimeter. Auch GNTM-Gewinnerin Lou-Anne Gleissenebner testete den Gürtel vier Wochen und vermeldete 3,5 Zentimeter weniger Taille, allerdings im Rahmen einer bezahlten Werbekooperation und nicht als unabhängige Studie.

Wie funktioniert SlimCOOL CryoShapewear?

Das Prinzip ist simpel: Die Produkte bestehen aus einem 3D-Vlies namens Cooline SX3, das mit rund 0,7 Litern Wasser aktiviert wird und den Körper für ein bis zwei Stunden auf angenehme 18 bis 20 Grad herunterkühlt, ganz ohne Kühlakku oder Steckdose. Getragen wird das Ganze unter der normalen Kleidung, im Homeoffice, beim Einkaufen oder, wie es der Hersteller bewirbt, einfach nebenbei im Alltag. Ähnlich pragmatisch haben wir kühlende Alltagsgadgets schon einmal vorgestellt, etwa in unserem Text Kühl bleiben, wo andere schmelzen.

Gibt es SlimCOOL auch in Österreich?

Hier wird es dünn. SlimCOOL wird von der deutschen Pervormance International GmbH aus Ulm entwickelt und produziert, ein eigener Vertriebspartner in Österreich ist derzeit nicht bekannt. Bestellen lässt sich die CryoShapewear über den Onlineshop slimcool.de sowie über Amazon.de und Otto.de, beide liefern auch nach Österreich, der Waistbelt kostet dort rund 159,90 Euro (UVP, deutscher Preis). Ob und wann die Marke auch heimische Drogerien oder Onlineshops beliefert, war auf Anfrage nicht in Erfahrung zu bringen.

SlimCOOL CryoShapewear auf einen Blick

Hersteller: Pervormance International GmbH, Ulm (Deutschland)

Produkte: Waistbelt/Shapebelt, Chaps, Powershirt, Powerscarf, Powerarms, Powerboots

Waistbelt: ca. 159,90 Euro (UVP, Deutschland)

Studie: Med-Uni Graz mit Joanneum Research, Journal of International Medical Research

Verfügbarkeit Österreich: kein bestätigter Vertriebspartner, Bestellung über slimcool.de, Amazon.de oder Otto.de möglich

Web: Hersteller: Pervormance International GmbH, Ulm (Deutschland)Produkte: Waistbelt/Shapebelt, Chaps, Powershirt, Powerscarf, Powerarms, PowerbootsWaistbelt: ca. 159,90 Euro (UVP, Deutschland)Studie: Med-Uni Graz mit Joanneum Research, Journal of International Medical ResearchVerfügbarkeit Österreich: kein bestätigter Vertriebspartner, Bestellung über slimcool.de, Amazon.de oder Otto.de möglichWeb: slimcool.de

Ob sich 160 Euro für einen Gürtel, der kalt wird, sobald man ihn nass macht, lohnen, muss am Ende jede Käuferin selbst entscheiden. Die Studienlage ist für ein Nischenprodukt ungewöhnlich umfangreich, wirklich neutral ist sie deswegen noch nicht, schließlich hat der Hersteller die Untersuchungen mitfinanziert. Bis zur nächsten Generation von Abnehmspritzen bleibt SlimCOOL damit vor allem eines: eine kalte Dusche für alle, die sich vor der echten fürchten.

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