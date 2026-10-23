Beate Maly schickt in „Schnee über dem Naschmarkt“ eine böhmische Köchin als Ermittlerin durch das winterliche Wien des Jahres 1911. Der neue Weihnachtskrimi der Wiener Autorin ist bei Emons erschienen und kostet in Österreich 18,60 Euro.

Wer im Advent über den Naschmarkt geht, riecht Gewürze, Fisch und Glühwein und achtet auf alles, nur nicht auf den Schmuck der Standlerinnen. Mila Sokol schaut genau hin. Die Köchin und Haushälterin bemerkt eine auffällige Kette am Hals der Fischhändlerin Silvana, und wenig später sieht sie dieselbe Kette bei einer vornehmen Kundin. Kurz darauf ist die Frau tot. Der vermeintliche Zufall lässt Mila nicht mehr los.

Was passiert in „Schnee über dem Naschmarkt“?

Gemeinsam mit dem kaiserlichen Polizeiagenten Felix Zack folgt Mila der Spur des Schmuckstücks. Es geht um gestohlene Juwelen aus dem Besitz ehemaliger Hofdamen von Kaiserin Sisi, um eine tote Prostituierte, einen ungelösten Fall von Kindesentführung und ein lange verborgenes Familiengeheimnis. Der Verlag verspricht „historischen Cosy Crime aus dem winterlichen Wien der Kaiserzeit“ und Ermittlungen zwischen Naschmarkt, Kaffeehaus und Christkindlmarkt. Es ist der zweite Band um das Duo, ein Jahr nach den Ereignissen von „Mord im Stadtpalais“, soll sich aber auch unabhängig lesen lassen.

Buchcover „Schnee über dem Naschmarkt“ (© Emons Verlag) und Beate Maly (© Dan D. Joseph)

Wien zwischen Vanillekipferl und Armut

Maly lässt das Wien des frühen 20. Jahrhunderts mit seinen Gegensätzen lebendig werden. Hier das warme, vom Duft nach Vanillekipferln und Lebkuchen erfüllte Stadtpalais, dort die Armut und Härte jener Viertel, in denen Felix Zack ermittelt. Weihnachtlich geschmückte Straßen und Marktstände bilden die Kulisse. Wer wissen will, wie der Naschmarkt heute klingt, kann bei uns am Naschmarkt einchecken.

Wer ist Beate Maly?

Beate Maly wurde 1970 in Wien geboren und lebt bis heute hier. Sie widmet sich dem historischen Roman und dem historischen Kriminalroman und steht regelmäßig auf den Spitzenplätzen der österreichischen Bestsellerlisten. 2019 und 2023 war sie für den Leo-Perutz-Preis nominiert, 2021 gewann sie den Silbernen Homer, 2025 den Bronzenen Homer, und 2026 erhielt sie für „Gold aus der Wiener Werkstätte“ den Goldenen Homer.

Die Eckdaten zum Buch

Titel: Schnee über dem Naschmarkt. Ein Weihnachtskrimi

Autorin: Beate Maly

Verlag: Emons, Broschur, 240 Seiten, erschienen am 30. September 2026

ISBN: 978-3-7408-2629-1

Preis: 18,60 Euro (Österreich), 18,00 Euro (Deutschland)

Lesungen: Termine auf der Website der Autorin, www.beatemaly.com

Der Schnee dämpft die Geräusche der Stadt, heißt es im Klappentext. Ob er auch einen Mörder dämpft, steht ab dem Advent fest.

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