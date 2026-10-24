Der 17. Wintermarkt am Riesenradplatz im Wiener Prater läuft heuer vom 20. November 2026 bis 6. Jänner 2027. Mit mehr als 15.000 Quadratmetern ist er laut Veranstalter der größte Wintermarkt des Landes, der Eintritt ist frei.

Der Prater feiert heuer 260 Jahre, seit er 1766 den Wienerinnen und Wienern als Erholungsgebiet geöffnet wurde. Der Wintermarkt am Riesenradplatz ist mit seinen 17 Jahren dagegen ein junger Spund, der sich nach Angaben der Veranstalter trotzdem längst in die Herzen von rund 600.000 Besucherinnen und Besuchern gespielt hat. Das Motto lautet „Der Prater rockt“, und das ist ernster gemeint, als es klingt: 37 Live-Konzerte stehen auf dem Programm.

Was kostet der Eintritt?

Nichts. Die Konzerte finden bei freiem Eintritt und ohne Konsumzwang statt, in der Regel von Mittwoch bis Sonntag zwischen 19:00 und 20:30 Uhr. Die Eröffnung beginnt am 20. November um 12:00 Uhr, die große Party folgt um 19:00 Uhr: Das Wiener Riesenrad wird festlich illuminiert, dann spielt Sam Brisbe & Friends Pop und Reggae. Der Musikmix ist bewusst breit gehalten, von Soul und Funk über Gospel und Country bis Austropop mit Wurstfabrik am 29. November oder Dr. Südbahn & die SymPartie am 5. Dezember.

Fotos: © Wintermarkt am Riesenradplatz / www.wintermarkt.at

Standln, Punsch und Parmesanlaib

Die Zahl der Gastronomie- und Geschenkstände wurde auf 40 erweitert. Dazu kommen das Winter-Rondell als wetterfester Treffpunkt für süße Schmankerln, frische Pasta, die spektakulär in Parmesanlaiben geschwenkt wird, und hausgemachter Punsch in unzähligen Varianten. Die „Luftburg“, das größte Bio-Restaurant der Welt, verwöhnt im Gastgarten als „Winterburg“, neu ist die „Kolarik´s Bio-Hütte“ direkt am Markt. Wer den Vorteilsclub der Stadt Wien hat, spart jeden Montag 25 Prozent auf eine Speise pro Gastronomiestand und auf das teuerste Produkt bei teilnehmenden Handelsständen.

Die Termine zum Vormerken

Am 29. November, 17:00 Uhr, zieht ein familienfreundlicher Perchtenlauf durch den Markt. Am 15. Dezember macht die Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour Station, am 24. Dezember versteigern die Standlerinnen und Standler zu Gunsten der Charity, ab 11:00 Uhr. Silvester wird am Riesenradplatz von 18:00 bis 2:00 Uhr gefeiert, am 1. Jänner läuft das Neujahrskonzert auf einem „Icon Screen“, und am 6. Jänner schließt der „Winterschlussverkauf“ für Schnäppchenjäger den Markt ab. Auch viele Prater-Klassiker sind geöffnet, je nach Witterung: Winterzug, Kettenkarussell Luftikus, Grand Autodrom, das Alt Wiener Familien-Karussell und die Achterbahn Dizzy Mouse, ganzjährig dazu Madame Tussauds Wien und natürlich das Riesenrad.

Öffnungszeiten und Adresse

Wo: Riesenradplatz, 1020 Wien

Wann: täglich 20. November 2026 bis 6. Jänner 2027

Zeiten: Montag bis Freitag 12:00 bis 22:00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 11:00 bis 22:00 Uhr, 24. Dezember 11:00 bis 17:00 Uhr, 31. Dezember 12:00 bis 2:00 Uhr

Info: www.wintermarkt.at

Das Riesenrad dreht sich seit 1897 über dem Platz. Im Winter schaut es künftig auf 37 Konzerte hinunter.

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