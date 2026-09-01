The Loft am Lerchenfeldergürtel eröffnet sein September-Programm mit einer Bandbreite von Poetry Slam bis Metal-Night. Zwischen Wohnzimmer, Oben und Unten ist im Gürtel-Kulturbetrieb The Loft Wien für fast jeden Geschmack ein Termin dabei.

Bevor am Lerchenfeldergürtel 37 getanzt wurde, wurde dort gehobelt und geschliffen. Eine Holzbodenfabrik war in dem Haus unter der Gürtelbrücke ebenso zu Hause wie eine Tanzschule und, später, ein afghanischer Supermarkt. Seit der Eröffnung im Dezember 2009 ist daraus The Loft geworden, ein Aushängeschild der „Gürtel Connection“, jenes Vereins zur kulturellen Belebung des Lerchenfeldergürtels in Ottakring. Nach der Sommerpause zieht das Haus jetzt wieder in beinah täglichem Rhythmus auf: im Wohnzimmer, Oben und Unten, wie die drei Ebenen des Hauses intern heißen.

Durchgang im Loft am Lerchenfeldergürtel in Ottakring. © Mila Zytka / The Loft Wien

Ein Haus ohne Schublade

„Die Qualität steht im Vordergrund“, heißt es selbstbewusst auf der eigenen Website, und legt sich The Loft dabei auf keine bestimmte Musikrichtung fest. Genau das zeigt der September: Zwischen Konzert, Poetry Slam, Comedy und Clubnacht wechselt das Programm im Tagesrhythmus, ohne Dresscode und ohne aufgesetztes Türsteher-Getue. Das Haus versteht sich selbst als das Gegenteil eines überdesignten In-Clubs, eher als stilvolles Wohnzimmer mit wechselnder Möblierung.

Wer traut sich auf die Bühne?

Den Auftakt macht, wie an jedem ersten Mittwoch im Monat, das OPEN LOFT: Am Mittwoch, dem 2. September, darf ab 19 Uhr im Wohnzimmer bei freiem Eintritt jeder ran, der etwas kann oder es zumindest glaubt. Zwei Wochen später, am Mittwoch, dem 16. September, folgt mit STILLE POST – DER LOFT SLAM die Poetry-Slam-Ausgabe des Hauses, ebenfalls im Wohnzimmer, ebenfalls ab 19 Uhr, ebenfalls bei freiem Eintritt. Zwei Bühnen für Menschen, die etwas zu sagen haben, ohne dass Kabarett draufstehen muss.

Die Bar Oben, einer der drei Floors im Loft Wien. © Mila Zytka / The Loft Wien

Metal, Anime, Comedy

Wer es lauter mag, kommt am Freitag, dem 18. September, auf seine Kosten: HEAVY – The Metal Club Night Vol. XI bespielt ab 22 Uhr gleich zwei Etagen, Oben und Unten, Eintritt ab 14,70 Euro. Sechs Tage später, am Donnerstag, dem 24. September, verwandelt WeTouchGrass presents: Vienna Anime Rave dieselben zwei Floors ab 23 Uhr in eine Bühne für Anime- und Gaming-Sounds, Eintritt ab 16,60 Euro. Und weil ein Monat auch leise Abende verträgt, gibt es am Dienstag, dem 29. September, ab 19:30 Uhr im Wohnzimmer das Comedywohnzimmer, Eintritt gegen freie Spende.

Loftival mit freiem Eintritt

Wer ohnehin lieber gratis feiert, hält sich an die Loftival-Reihe: Am Samstag, dem 12. September, treten Cid Rim und Kimyan ab 19 Uhr Unten auf, bei freiem Eintritt. Es folgen, im selben Format und zur selben Uhrzeit, Jeanny und Purple am 19. September sowie Hayden Arp und Ian Fisher am 26. September. Drei Samstage, drei Line-ups, ein Preis: nichts.

Tanzfläche Unten, Schauplatz der Loftival-Konzerte im September. © Mila Zytka / The Loft Wien

Von der Holzbodenfabrik zur Bühne für fast jeden Geschmack, das ist am Gürtel offenbar keine so weite Strecke. The Loft Wien beweist im September einmal mehr, dass ein Kulturbetrieb ohne Genre-Etikett nicht plan-, aber trotzdem verlässlich laut sein kann.