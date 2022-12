Gewinnspiel: Michael Bublé live

Michael Bublé live in Wien am 7. Februar 2023 – der WIENER verlost 1×2 Tickets für die Show in der Stadthalle.

Er ist der Inbegriff des ­modernen Crooners mit artig geschliffenem Timbre, veröffentlichte im vergangenen Sommer sein 11. Studioalbum „Higher“ und versammelte dafür bei artig arrangiertem Soundtrack ­Folk-Größen wie Willie Nelson (bei „Crazy“) ­hinterm ­Gesangs­mikro.

Michael Bublé, Foto: Norman Jean Roy

Live nach Wien kommt er alleine, zumindest was das Singen betrifft. Dafür mit großem Orchester und bewährter Liveband. Die Setlist lässt kaum Wünsche offen, was die Hits des Kanadiers betrifft; Von „Feeling Good“ bis „It’s a Beautiful Day“ ist alles mit an Bord, die Schlager des frischesten Albums („You’re the First, the Last, My Everything“) dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Michael Bublé – „Higher“ Dienstag, 7. Februar 2023, 19h 30, Wiener Stadthalle, Tickets bei oeticket.com

Wir verlosen 1×2 Tickets, hier geht es zum GEWINNSPIEL!