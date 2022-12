BETLEHEMS BESTE HERBERGE

Wanderer, kommst du nach Bethlehem … dann ist vermutlich Weihnachten, und du so drauf wie Maria und Josef. Aber wer braucht dieser Tage einen Stall? Introducing: Banksys Walled Off Hotel. Die beste Herberge der Stadt.

Im Bild: die Piano Bar des Walled Off Hotels zu Bethlehem. Es ist eine exquisite Lounge, dank Konzept und Finanzierung des englischen Künstlers Banksy. Das Konzept thematisierte einen kolonialen Außenposten des Jahres 1917, als die Briten daran tüftelten, wie denn dieser Teil der Welt, das historisch geplagte Heilige Land, nach Niederschlagung des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg wohl aussehen solle (Stichwort: Balfour-Deklaration).

Die Lounge entspricht exakt dem Muster von 1917, versichert das Management, Mobiliar und Wände und Decke genau wie damals, das gilt auch für den offenen Kamin, wo eine Feuerzunge brutzelt – die sich allerdings bei naher Betrachtung als Banksy-Kunst entpuppt; nämlich die Flamme, die auch das Cover des ersten Albums von Massive Attack ziert.

Somit zum Piano, ebenso stilecht, wenn auch technologisch aufgesext: Es spielt selbsttätig, programmiert von Brian Eno, und auch hier fällt auf, dass Musik von Massive Attack prominent vertreten ist. Kein Wunder, dass sich das Gerücht, Banksy wäre Massive-Frontmann Robert Del Naja, so hartnäckig hält. Dass auch die Kunstwerke an den Wänden originale Banksys sind, versteht sich von selbst. Eine Orgie der Inspirationen, wenngleich sie die Betrachter in Lager spaltet.

Das Walled Off Hotel wurde 2017 errichtet, zum 100-jährigen Jubiläum der Balfour-Deklaration, und eigentlich hätte es Anfang 2018 wieder zusperren sollen. Nur wurde die Herberge zum Touristenhit, bis dato wurden 140 000 Besucher gezählt. Zimmer gibt es in allen Preislagen, die Frage ist nur, ob auch eines frei ist, langfristige Buchung ist zu empfehlen. Aber bist du mal drin, gibt es keinen schöneren Platz in der Stadt. Was, zugegeben, nicht schwierig ist.

● Info. The Walled Off Hotel, 182 Caritas Street, Bethlehem, Palästina, Kontakt: reception@walledoffhotel.com