WIENER Adventkalender 2022

Auch heuer geht wieder der WIENER Adventkalender geht an den Start. Coole Gadgets, feine Technik und Genuss für den ­Gaumen sind mit dabei. Also schnell mitmachen und ­an­melden, dann gibt es vielleicht noch ein zusätzliches Packerl ­unterm Weih­nachtsbaum. Ein frohes Fest wünscht der WIENER.

Merry tinkmas: Alles für das Smart Ho-Ho-Home

Do They Know It’s tinkmas? In wenigen ­Wochen ist Weihnachten. Das Fest der Nächsten­liebe und ­Zusammenkunft. Das traute Heim wird zum Ort der stimmungsvollen Musik, gelassenen ­Gemüter und ­strahlenden Herzen. Wie ein Smart Home ­dabei hilft, Ihre Weihnachten noch zauberhafter und entspannter zu machen, verrät der führende Connected-Home-­Spezialist tink.

Die Top tinkmas Deals:

Twinkly Dots – Die smarte Lichter­kette mit 400 LEDs ist zum Aktionspreis von 174,99 € erhältlich

Tw Bosch Smart Home – Starter Set ­Heizung II mit 5 Thermostaten jetzt zum Aktionspreis von 499,70 € Nuki Smart Lock 3.0 Pro + Door Sensor + Keypad ist zum Aktionspreis von 407,00 € erhältlich tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Basic mit 5 Thermostaten & Bridge zum Aktionspreis von 384,98 € Withings ScanWatch 38mm + Withings Activité Leder-Armband 18 mm ist zum Aktionspreis von 349,90 € erhältlich

Alles außer ­gewöhnlich

The Botanist Gin: Schottische Tradition und der Geschmack wildgewachsener Kräuter

The Botanist Gin besteht aus 31 Kräutern, davon 22 aus der unberührten Natur der schottischen Insel Islay. Diese werden von Kräuter­experten nachhaltig von Hand ge­sammelt. Der einzig wahre Islay Dry Gin steht für ­Authentizität und Rückverfolgbarkeit.

Bruichladdich: Ein ­innovativer Scotch Whisky

Bruichladdich ist ein außergewöhnlicher Whisky mit einer außergewöhnlichen Geschichte, der mit über hundert Jahre alten Geräten und nach traditionellen Methoden zur Gänze auf der schottischen Insel Islay hergestellt wird. Bei Bruichladdich stehen Innovation und die hohe Qualität des Herstellungsprozesses im Zentrum.

Highland Park 12: Der Allrounder unter den Single Malts

Die Destillerie Highland Park befindet sich auf den Orkney-Inseln vor der nördlichsten Spitze Schottlands. „Der größte Allround-Whisky in der Welt der Single Malts“ – so die treffende ­Beschreibung des Whiskyexperten und ­-autoren Michael Jackson. Er ist geschmeidig, ausbalanciert, mit einem fruchtigen Geschmack und einem sanften, rauchigen Abgang.

Grappa vom Feinsten: Nonino Antica Cuvée

Die Destillate der Familie Nonino sind einzig­artig in ihrer hochgradigen ­Qualität, Vielfalt, Darbietung und ­Exklusivität. Seit dem Jahr 1879 widmet sich die friaulische Familie der Destillationskunst. Im Jahr 1973 hat sie die italienische und weltweite Grappa-Landschaft durch die Präsentation eines reinsortigen ­Premium-Grappas (Monovitigno®) nach neuartiger ­Herstellungsweise in hochwertiger Ausstattung völlig verändert. Der ­Nonino ­Antica Cuvée besticht durch eine harmonische Verbindung von ­Monovitigno® Grappa, die getrennt aus reinsortigem Malvasia, ­Friulano und Moscato destilliert werden.

Speakeasy Bottled Cocktails: Cocktail-Genuss für die ­Weihnachtstage zuhause

Die qualitativ hochwertigen Ready-­to-Drink-Cocktails sind einfach in der Zubereitung: 100ml des Bottled Cocktails in einen Shaker (oder größeren Behälter mit Deckel) geben, mit Eiswürfeln füllen und ein paar Sekunden gut schütteln. Danach in ein Glas abseihen, kreativ garnieren und den fertigen Cocktail mit der Familie oder Freunden zum Weih­nachts­fest ­genießen. Pina Colada, Cosmo­politan und Espresso Martini gemeinsam in der ­„Liquid Library“ verpackt, sind ein originelles Geschenk für alle Cocktail-Liebhaber:innen.

Besondere Erinnerungen schenken mit Zalando

Was zählt, ist der Moment mit deinen Liebsten. Besondere Momente, besondere Menschen, besondere Geschenke: Wir verlosen drei Gutscheine im Wert von 50, 100 und 150 Euro, mit denen Ihr euren Liebsten ein individuelles ­Geschenk untern Christbaum ­zaubern könnt.

Bestelle noch bis zum 19. Dezember via zalando.at und dein Paket erreicht dich noch pünktlich zum Weihnachtsfest am 24. Dezember.

Hanz de Fuko: 22,95 € New Era: 26,95 € Lacoste: 140,00 € Dr. Denim: 79,95 € Zarkoperfume: 49,95 € Paul Smith: 38,00 € Drykorn: 389,95 € Jack and Jones: 21,95 € Nike: 109,95 € Marshall: 269,95 € Samsoe Samsoe: 89,95 €

Dyson V15 Detect: Sauberer als das bloße Auge ­erkennen kann

Der kabellose Dyson V15 ­Detect mit Laser-Stauberkennung ist in der Lage, auch mikroskopisch kleine Partikel mit einer Größe von nur 10 Mikrometern zu erkennen. So wird sichtbar, was normalerweise übersehen wird. Dazu kommt der Piezo Sensor, der via akustischem Feedback und LCD-Bildschirm einen realen Nachweis darüber ermöglicht, was im Detail aufgesaugt wurde. In Kombination mit dem Dyson Hyperdymium Motor und dem leistungsfähigen, wechselbaren Akku mit bis zu 60 Minuten Laufzeit ist die ­perfekte Tiefenreinigung keine Hexerei. Das vollständig versiegelte, fünfstufige Filtrationssystem von Dyson entfernt Staub und schließt 99,99 % der bis zu 0,3 Mikrometer ­kleinen Partikel ein – für ein wirklich sauberes Zuhause!

EIZO FlexScan EV2795-BK: Der Konnektivitäts-König

Der 27“-Monitor mit seinem IPS LED-Panel mit 2560 x 1440 Pixeln Auflösung ist ideal für alle Büro- und Homeoffice-­Umgebungen, wo flexible und komplexe Anschlussmöglichkeiten erforderlich sind. Standard-Eingänge wie HDMI und DisplayPort werden durch Gigabit-LAN ergänzt. Beson­ders leistungsfähig gestaltet sich die Versorgung via USB-C: so können nicht nur die Netzwerkkonnektivität des LAN-­Anschlusses über USB weitergegeben, sondern auch mittels Daisy-Chain mehrere Monitore einfach und ohne zusätzlichen Hub angeschlossen werden. Gleichzeitig lädt die 70 W-Stromversorgung über USB-C zuverlässig kleine Rechner oder Notebooks auf. Es lassen sich nicht nur zwei oder mehr Monitore an einem Rechner ­betreiben: dank eingebautem KVM-Switch können, beispielsweise im Home-Office, Privat-PC und Firmenlaptop den Monitor sowie dort angeschlossene Tastatur und Maus und sogar weitere verkettete Monitore ­gemeinsam nutzen. Höchste Bildqualität und fünf Jahre ­Garantie verstehen sich bei EIZO von selbst!

Seiko Prospex Automatik Taucheruhr „Sumo“ PADI™: Japanischer Klassiker als Special Edition

Seit mittlerweile sechs Jahren gibt es die erfolgreiche Partnerschaft zwischen SEIKO und der Tauchausbildungsorganisation PADI™. Um die Partnerschaft zu verfestigen, bringt die japanische Uhrenmanufaktur jedes Jahr Special Edition Modelle der Prospex-Serie mit den ­PADI™-typischen Rot- und Blautönen auf den Markt, bei denen bei sechs Uhr das ­PADI™-Logo das Zifferblatt der SEIKO Taucheruhren ziert. Die Seiko Prospex Automatik ­Divers PADI™ Edition verfügt über ein Kaliber 6R35 mit automatischem Aufzug, 70 Stunden Gangreserve, Datum und Saphir­glas. Das Edelstahlgehäuse

mit 45 mm Durchmesser, verschraubtem Boden und Krone und drehbarer blau/roter ­Lünette ist wasserdicht bis 200 Meter. Ein Edelstahlband mit Faltschließe und Tauchbandverlängerung hält die Uhr an Land und bei Tauchgängen ­sicher am Handgelenk.

Sonos Surround Set: Sporterlebnis de luxe

Vor den Fernseher und ab auf die Piste: Sport hautnah erleben mit dem Surround Set von Sonos – Sonos Beam und Sonos One SL. Für echte Sportfans schlägt das Herz fast nie so hoch, wie wenn die Lieblings­fahrer:innen durch die Mausefalle rasen, oder die Lieblingsmannschaft das entscheidende Tor erzielt. Um keine Emotion zu verpassen, auch wenn man nicht live vor Ort sein kann, liefert die Sonos Beam die Sport-Sounds der Saison direkt in das eigene Wohnzimmer. Ausgestattet mit einer intelligenten Sprachsteuerung und Zugang zu über 100 Streaming-Diensten ­liefert sie auch über Fernsehabende ­hinaus besten Sound zu jedem Anlass. Wer noch tiefer in das Geschehen eintauchen will, der ist mit einem Surround Set mit Sonos Beam und Sonos One SL richtig beraten.

Vollpension: Die Kekse von der Oma schmecken aber besser!

Wer hat sich das noch nie gedacht? Die Gründerinnen der Vollpension jedenfalls vor zehn Jahren – und somit war die Idee der Vollpension geboren. Das Wiener Sozialunternehmen hat es sich zur Aufgabe ­gemacht, Seniorinnen in die Mitte der Gesellschaft und mit anderen Generationen ­zusammen zu bringen. Die „Stars“ der Vollpension sind dabei immer die „Omas und Opas“. Denn das ausgesprochene Ziel der Vollpension ist es, Altersarmut und Vereinsamung von älteren Menschen zu bekämpfen und Orte für mehr Generationenmiteinander zu schaffen.

Einerseits geschieht das in den Vollpension Generationencafés in Wien, wo die Omas und Opas die besten Mehlspeisen nach ihren alten Familien­rezepten für Gäste aus aller Welt backen und servieren. Das Team besteht dabei zur Hälfte aus älteren Menschen, die sich zur oft zu geringen Pension etwas dazuverdienen und in ein soziales Netz eingebettet werden. Andererseits geschieht das jetzt auch in der ersten Oma-Backschule der Welt, wo Senior*innen online in hochwertig produzierten Videos bzw. Live-Sessions oder offline in Backkursen ihr Profiwissen rund ums ­Backen weitergeben.

Zweiteres geschieht sogar dort, wo die Vollpension vor 10 Jahren als ­Pop-Up gestartet ist: In einem Hinterhof in der Mariahilfer Straße. Mittlerweile ist an dem Standort das Studio der Vollpension, wo regelmäßig ­Backkurse stattfinden. Hier lernt man von den Profis, wie die Weihnachts­kekserl richtig gut werden. Und das Beste: Man geht nicht nur mit den ­besten Keksen nach Hause, man tut damit auch was Gutes.

Ihr wollt dabei sein? Wir verlosen:

● 1 x 2 Teilnahmen an einem Vollpension Keksbackkurs (im Wert von 239,80 Euro) ● Nussecken & Mohnkekse ● 18. Dezember von 10 – 13 Uhr im Vollpension Studio ● Mariahilfer Straße 101/33a ● plus 1 x Vollpension Topflappen (im Wert von 24 Euro).

Und wer noch auf der Suche nach weiteren stylischen als auch sinnhaften Weihnachtsgeschenken von der Oma ist, der wird hier fündig: www.vollpension.wien

Starbucks: Die Starbucks Red Cups sind zurück!

Alle Jahre wieder – Weihnachten steht vor der Tür und so wie Weihnachtskugeln zum Baumschmuck gehören, gehören die Red Cups zu Starbucks und läuten seit 25 Jahren die Weihnachtssaison ein: Mit der heurigen Holiday Season füllen sich die Red Cups wieder mit Weihnachtsklassikern wie dem Toffee Nut Latte. Der weihnachtliche Klassiker vereinigt Espresso in perfekter Kombination mit Toffee-Nut-Aroma, Milch und Toffee-­Nut-Topping. Auch kalt als Toffee Nut Cream Cold Brew.

Farbenfrohe Tumbler: Nachhaltiger Genuss & Sparen. Bei Starbucks findest du auch das ideale Geschenk für deine Liebste, denn nicht nur bei den Getränken gibt es Neuzugänge, sondern auch das Produktegal hat sich gefüllt: Die wiederverwendbaren, sich farblich färbenden Red Cups sind wieder da! Auch neue Cold Cups, welche die Farbe wechseln und in festlichem Rot und Grün glitzern sind wieder erhältlich.

Die Tumbler und Reusable Cups haben sich ebenfalls dem Weihnachtsmotto angepasst und erscheinen in festlichem Glanz. Auch in diesem Jahr schauen wir nämlich nicht nur auf unsere Nächsten, sondern auch auf unsere Umwelt: Egal ob festlicher Cold Cup, Tumbler oder Reusable Cup: Lass dir deinen Behälter in jedem Starbucks Coffeehouse mit ­deinem Lieblingsgetränk befüllen und tue nicht nur Gutes für die ­Umwelt, sondern spare auch 0.50 Euro pro Getränk.

Selbstverständlich kannst du dafür auch Becher mitbringen, die nicht in einem Starbucks Coffee House erworben wurden.

Gewinnpackage

● 4x Streifen Kapseln Christmas Blend ● 1x Giftbag ● 1x Straw reusable ● 1x Color Changing Cup ● 1x Cup Stopper Siren

Sony LinkBuds S „Earth Blue“ – einzigartiges Design aus recycelten Plastikwasserflaschen

Für die neuen LinkBuds S „Earth Blue“ wird recyceltes Granulat verwendet, das aus Plastikwasserflaschen gewonnen wird. 2 US-Dollar vom Verkaufspreis jedes LinkBuds S-Modells werden für Aktivitäten zum Schutz der Meere gespendet. Die LinkBuds S sind Kopfhörer, die eine neue Form der Nutzung ermöglichen und das Beste aus zwei Welten vereinen. Ultraklein, leicht und mit einem Modus für transparente Umgebungsgeräusche ausge­stat­tet, bieten sie den Nutzer/-innen ideale Voraussetzungen, um den ganzen Tag mit ihrer Online- und Offlinewelt in Kontakt zu bleiben.

Die Kopfhörer sind mit einer ­intelligenten adaptiven Geräuschsteuerung ausgestattet, die die Einstellungen für ­Umgebungsgeräusche an den jeweiligen Standort anpasst, um ein ideales Hörerlebnis sicher­zustellen. Denn die Nutzer/-innen von heute agieren auf neue und immer vielfältigere Weise mit Sound – vom Musikhören und Spielen mit Kopfhörer bis hin zur Teilnahme an Telefonkonferenzen.

