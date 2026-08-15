Ab 20. September zeigt die Wiener Künstlerin Heidrun Karlic in der Osteria Allora am Wallensteinplatz ihre neue Schau „Schräge Vögel“. Großformatige Bilder von fußballspielenden Eulen und tanzenden Krähen treffen dort auf schrille Keramikobjekte, im Oktober ergänzt durch eine Lesung von Andrea…

Pierus aus ihren Wien-Krimis.

Wer öfter mit der U-Bahn unterwegs ist, kennt das Bild: heißer Wind aus dem Lüftungsgitter, ein Kleid, das hochweht, die Szene aus einem Filmklassiker, hundertfach zitiert. Bei Heidrun Karlic steht auf diesem Gitter keine Diva. Sondern eine Krähe.

Die Wiener Malerin dreht in ihrer neuen Ausstellung „Schräge Vögel“ genau diesen Kniff ins Tierreich: Eulen, Krähen und Kanarienvögel spielen bei ihr Fußball, posieren wie Filmstars oder hängen einfach nur herum, mit dem Ernst von Figuren, die genau wissen, wie absurd das Ganze ist. Selbst ein paar fliegende Pokémons haben sich dazugesellt, ganz ohne falsche Scham.

„Plaudertrio“: Heidrun Karlic lässt ihre Vögel menscheln. © Heidrun Karlic

Fußball spielende Eulen

Karlic malt großformatig und mit sichtbarer Lust an der Übertreibung. Neben den Gemälden zeigt die Schau auch „Crazy Ceramics“, skurrile Keramikobjekte, die dieselbe schräge Handschrift tragen wie die Bilder. Wer die Werke im Original sehen will, hat dazu bis 18. November Zeit, so lange bleibt die Ausstellung in der Osteria Allora hängen.

Wer ist Heidrun Karlic?

Heidrun Karlic. © John Morris

Dass Karlic hauptberuflich nichts mit Kunst am Hut hat, glaubt man ihren Bildern nicht sofort. Die Wienerin ist Universitätsprofessorin an der Medizinischen Universität Wien, ihr Forschungsschwerpunkt ist Epigenetik, also die Frage, wie sich Erbgut verändern lässt, ohne dass sich die DNA-Sequenz selbst ändert. Parallel dazu absolvierte sie die Kunstschule Wien sowie Sommerakademien in Salzburg und Venedig, wurde international ausgestellt und mit dem Arte Noah Kunstpreis bedacht. Sie ist Mitglied im Verein kunst-projekte, der die Ausstellungsreihe „ART.Wallensteinplatz“ in der Osteria Allora kuratiert.

Wien hat gerade sowieso Kunst-Saison. Im September öffnet mit der Astoria Artshow ein neuer Player in der Galerienszene, und noch bis Ende August hängt Hermann Nitsch in Farbe. Karlics Vernissage reiht sich in einen Herbst, in dem in Wien auffallend viel gemalt, gehängt und eröffnet wird.

Wann liest Andrea Pierus?

Cover von „32 prickelnde Wien Krimis im Kaffeehaus“. Illustration: Christine Cézanne-Thauss

Am 11. Oktober, ebenfalls ab 17 Uhr, wird es literarisch: Andrea Pierus liest im Rahmen eines Kunstevents aus ihren Werken, darunter Episoden aus „32 prickelnde Wien Krimis im Kaffeehaus“ sowie neue, noch unveröffentlichte Kurzgeschichten. Pierus hat sich ursprünglich als international tätige Bildhauerin unter dem Namen „Skulptora“ einen Namen gemacht, seit 2010 veröffentlicht sie auch Bücher, mehrere davon mit erotischem Einschlag oder zu frauenspezifischen Themen.

Wer am 20. September zur Vernissage an den Wallensteinplatz kommt, wird die Krähe auf dem Lüftungsgitter live besichtigen können, und geht danach vermutlich nie wieder ganz unbefangen an einer U-Bahn-Station vorbei.

Osteria Allora: Wallensteinplatz 5, 1200 Wien

Vernissage „Schräge Vögel“: Sonntag, 20. September 2026, 17 Uhr

Lesung Andrea Pierus: Sonntag, 11. Oktober 2026, 17 Uhr

Ausstellung: bis 18. November 2026

Web: galeriestudio38.at/Kunst_20