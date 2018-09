Zur Ausstellungseröffnung der Werkschau von Martin Sonnleitner lädt Marion Mandl in ihren „Buch und Kunst“-Shop in der Wollzeile.

Er porträtiert Popkünstler auf Metall und Leinwand, übermalt ­Fotografien, ist Mitglied der „Soho community of fine artists in New York“ und stellt seine Werke seit über zehn Jahren rund um den Erdball aus. Wenn in Wien, dann ist Martin Sonnleitner stets zu Gast in Marion Mandls „Buch und Kunst“- Shop nahe Sankt Stefan. Zur Werkschau wird höflichst gebeten, der Künstler ist anwesend.

Wir zeigen vorab eine Auswahl der Exponate:

Martin Sonnleitner

Vernissage am 13.9. 2018

Buch und Kunst Wollzeile 2, 1010 Wien

