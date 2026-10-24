Eine ServusTV-Dokumentation fragt, was bleibt, wenn ein einziger Moment alles verändert. „Querschnitt – fallen | zweifeln | leben“ läuft ab 5. November bei ServusTV On, Olympiasiegerin Lindsey Vonn führt als Sprecherin durch den Film.

Im Skisport entscheidet manchmal eine Sekunde über ein ganzes Leben: ein Tor zu spät, eine Kante zu früh. Lindsey Vonn weiß das aus eigener Erfahrung. Von einer Rückenmarksverletzung blieb sie verschont, wie ServusTV betont, doch sie kennt es, nach schweren Verletzungen über Monate auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Genau darum passt sie als Stimme dieser Doku.

Vier Menschen, vier Wege

Der Film begleitet Sam Bloom, Delia Guggenheim, Thibaud Coudriou und Nico Langmann nach einer Rückenmarksverletzung. Delia Guggenheim, ehrgeizige Sportlerin, wurde bei einer Trainingsausfahrt mit dem Rennrad von einer Autofahrerin unter Drogeneinfluss angefahren; für die Dokumentation kehrt sie an die Unfallstelle zurück. Thibaud Coudriou verletzte sich bei einem Kopfsprung in einen Wasserfall und sagt heute: „Ich bin definitiv nicht mehr die Person, die ich war, als ich sterben wollte.“

Sam Bloom wurde im Familienurlaub in Thailand schwer verletzt. Ein verletztes Vogelbaby namens „Penguin“ und später der Sport gaben ihr Kraft, heute ist sie vierfache Weltmeisterin im Parasurfen. Ihre Geschichte wurde als „Penguin Bloom“ mit Naomi Watts verfilmt, für „Querschnitt“ gibt sie ein exklusives Interview. Der österreichische Protagonist ist Nico Langmann: Mit zwei Jahren veränderte ein Autounfall sein Leben, heute zählt er zu den besten Rollstuhltennisspielern und vertrat Österreich schon bei den Paralympics.

Wann und wo

Bei ServusTV On ist „Querschnitt“ ab Donnerstag, 5. November, im Stream abrufbar. Die Free-TV-Premiere folgt am Montag, 9. November, um 20:15 Uhr bei ServusTV, danach vertieft ein „Sport und Talk Spezial“ die Themen Rückenmarksforschung, Rehabilitation und Spitzensport. ServusTV On ist laut Sender kostenlos per App auf allen gängigen Endgeräten abrufbar.

Laufen für die Forschung

Die Doku hat einen Hintergedanken, und der ist ein guter: Sie zeigt, warum jedes Jahr Hunderttausende beim Wings for Life World Run für jene laufen, die es selbst nicht können. Am 5. November öffnet um 12:00 Uhr die Registrierung für den Lauf 2027, der am 9. Mai 2027 weltweit gestartet wird, bei Flagship Runs, per App oder bei App Run Events. Anmeldung unter wingsforlifeworldrun.com. Nach Angaben der Veranstalter fließen 100 Prozent der Startgelder und Spenden in die Rückenmarksforschung. Wie sich die Forschung seither entwickelt hat, hat der WIENER schon früher beleuchtet: Es geht voran – Status quo der Rückenmarksforschung.

Alle vier Geschichten münden in dieselbe Frage, die der Film am Ende stellt: „Was würdest du tun, wenn es eine Heilung für Querschnittslähmung gäbe?“ Die Antwort beginnt, wenn man sie sich wirklich vorstellt, und vielleicht mit der Anmeldung am 5. November.

Fotos: © Anthony Acosta, Philipp Carl Riedl und Sebastian Marko for Wings for Life World Run, © Cameron Bloom, © ServusTV

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