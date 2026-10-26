Wikinger Reisen baut seine Single-Linie aus: 2027 gibt es rund 50 Touren für Alleinreisende, neu sind Vietnam und Japan. Das Einzelzimmer ist bei allen Programmen ohne Aufpreis inklusive.

Der Hagener Veranstalter setzt auf ein einfaches Prinzip: Gemeinsames Erlebnis statt Soloabenteuer. Wer keinen Reisepartner hat, aber Eindrücke teilen, zusammen entdecken, essen und lachen will und die Organisation einer geführten Tour schätzt, findet hier die kleine Gruppe dazu.

Vietnam verbindet, Hanoi bis Saigon

Die 17-tägige Tour nur für Singles und Alleinreisende taucht in die Vielfalt Südostasiens ein: Hanoi und Saigon, Halong-Bucht und Bergland, bunte Märkte, Garküchen und Dorfleben. Auf dem Programm stehen Urwaldriesen im Cuc-Phuong-Nationalpark, Wanderungen durch das Pu-Luong-Naturreservat und Radeln durch das Mekong-Delta. 2027 läuft sie an acht Terminen, die erste startet Mitte Januar.

© Wikinger Reisen © Wikinger Reisen

Tokio, Kyoto und die Schneeaffen

„Allein los. Nippon gemeinsam“ ist ein Abenteuer zwischen Tradition und Hightech: Tokio und Kyoto, heilige Tempel, alte Handelswege, das Kiso-Tal und die „Krähenburg“ von Matsumoto. In den heißen Quellen der Japanischen Alpen warten Schneeaffen, in Azumino erfährt die Gruppe auf einer Wasabi-Farm alles über den Anbau des japanischen Meerrettichs. Die Tour dauert 17 Tage und startet ab März 2027.

Wüste, Wadis und gute Gesellschaft

Weiter im Programm bleiben Namibia mit Wüste, Wildnis und Wildlife samt Game Drives und Sternbeobachtung am Lagerfeuer sowie der Oman mit Canyons, Wadis und Oasen.

© Volker Mehnert / Wikinger Reisen

Was kosten die Fernreisen 2027?

Die Preise nennt der Veranstalter in Euro, jeweils pro Person und inklusive Flug:

Vietnam verbindet: 17 Tage ab 3.225 Euro, Termine von Januar bis März sowie Oktober und November, 5 bis 16 Teilnehmende.

Japan, Allein los. Nippon gemeinsam: 17 Tage ab 6.568 Euro, März, April, Oktober und November, 8 bis 16 Teilnehmende.

Namibia, Wüste, Wildnis & Wildlife: 15 Tage ab 5.158 Euro, März, Juni sowie September und Oktober, 6 bis 12 Teilnehmende.

Oman, Gemeinsam aktiv im Land des Weihrauchs: 11 Tage ab 3.955 Euro, Januar, März, Oktober und November, 6 bis 16 Teilnehmende.

Mehr dazu unter wikinger-reisen.de. Ob die Preise für Buchungen aus Österreich identisch gelten und welcher Abflughafen inkludiert ist, steht in der Aussendung nicht und wäre beim Veranstalter zu erfragen. Einzelzimmer gibt es jedenfalls für alle, Alleinreisen heißt hier nur: allein losfahren.

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