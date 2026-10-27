von Thomas Bruckner

Die VACUUM handlebar base flex bietet eine genial einfache Lösung für alle, die während der Fahrt mit dem Fahrrad ihr Smartphone sicher und zuverlässig im Blick behalten möchten. Durch die Kombination aus Magnetkraft und Unterdruck sitzt das Gerät selbst bei den wildesten Abfahrten noch fest am Lenker. Bei hoher Belastung wird der Halt durch die Kraft des Saugnapfs durch einen Unterdruck zusätzlich gesichert. Die Zentrierung des Smartphones wird über die Magnetkraft sichergestellt – sodass die Saugkraft immer greift. Gelöst wird das Smartphone über das einfache Betätigen eines Hebels an der Seite der Lenker-Halterung. Durch diese Technologie lässt sich das Handy spielerisch mit nur einer Hand bedienen, um 360° drehen, lösen und wieder befestigen.

Im Test am Singletrail

Also ich falle da gleich mal mit der Tür ins Haus – dieses Teil ist schlichtweg magisch. Unkomplizierter, sicherer und praktischer geht nimmer. Ich habe definitiv so einige Handyhalterungen auf meinem MTB ausprobiert. Letztlich war es immer das Gleiche – irgendwas hat immer nicht gepasst. Mal war das Fixieren mühsam, mal der Halt nicht vertrauenswürdig, dann wieder das Handling aufwendig. Die Vacuum- magnetischen Halterung von Fidlock tanzt da aus der Reihe. Statt allein auf eine mechanische Verriegelung zu setzen, kombiniert das System Magnetkraft und Vakuumtechnik. Damit das klappt muss lediglich eine mitgelieferte superdünne Klebe-Patch auf die Handyhülle geklebt werden. Aufwand: Keine Minute. Danach ist alles supereasy. Smartphone fixieren? Handy einfach in die Nähe des Saugnapfs halten – ZACK – schon krallt sich der Magnet das Handy. Ich fetze mit Affenspeed einen ruppigen Singletrail hinunter. Es rüttelt und schüttelt mich durch wie in einer Waschmaschine, mein Handy klebt trotzdem bombensicher am Lenker. Dank der genial einfachen Verbindung aus Magnetkraft und Unterdruck ist das Smartphone zudem um 360° drehbar, während eine Kugelrastung das Verdrehen während der Fahrt verhindert. Smartphone vom Lenker lösen? Wieder reicht bloß eine Hand. Saugnapf nach unten drücken – voila – Handy ist wieder frei. Unkomplizierter, sicherer und praktischer geht wirklich nimmer.

Fidlock Vacuum: die Fakten

Einfache Montage ohne Werkzeug

Passend für alle Stangenrohre mit max ø40 mm

Handy um 360° drehbar, wenn befestigt

Einhändiges Befestigen und Lösen des Smartphones

Keine Störung der Elektronik durch die Magnete

Passend für alle VACUUM

Gewicht: 0.052 kg – eine der leichtesten Halterungen

Preis: ab 29,99 Euro

Infos: www.fidlock.com

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