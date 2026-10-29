Bei Dorotheum Juwelier führen zwei Brillanten diese Weihnachten ein Gespräch auf Augenhöhe. Die Kollektion DIALOG von Ehinger Schwarz 1876 gibt es ab November exklusiv in Österreich, dazu ein wandelbarer Ring und eine Linie, die das Palais Dorotheum an den Finger bringt.

Die meisten Schmuckgeschenke scheitern an derselben Stelle, nämlich an der Frage, was eigentlich gesagt werden soll. Ein Ring, ein Anhänger, eine Armspange: Das ist schnell gekauft und lange nicht gesagt. Der Wiener Juwelier hat für die Weihnachtssaison drei Antworten parat, und keine davon kommt ohne Idee aus.

DIALOG lässt Luft

Im Mittelpunkt steht DIALOG, entworfen von der Ulmer Schmuckmanufaktur Ehinger Schwarz 1876. Zwei natürliche Brillanten stehen einander zugewandt, ohne sich zu berühren, und der Freiraum dazwischen gehört ausdrücklich zum Entwurf. Nähe, ohne den anderen zu vereinnahmen: So übersetzt die Manufaktur die Frage, was eine gute Beziehung ausmacht. Gefertigt sind Ring, Anhänger, Armspange und Creolen in Gold, die Aussendung nennt 585er Gold, im Onlineshop laufen die Modelle je nach Variante auch als 750er.

Die Preise im Onlineshop von Dorotheum Juwelier reichen von 1.890 Euro für einen Brillantanhänger bis 5.990 Euro für einen Ring in Weißgold. Zu finden ist die Kollektion in ausgewählten Filialen, darunter das Palais Dorotheum in der Wiener Innenstadt, das Donau Zentrum und die Shopping City Süd.

Armspange, Creolen und Anhänger: Bei allen dreien wird die Lücke zwischen den zwei Steinen zum eigentlichen Motiv. © Dorotheum Juwelier

Ein Ring, viele Köpfe

CHARLOTTE ist das Gegenteil von festgelegt. Die Aufsätze des Rings lassen sich dank einer patentierten Touch-Federmechanik mit einem Handgriff tauschen, mal Perle, mal Farbstein, mal eine Form aus der Natur. Wer den passenden Basisring einmal gefunden hat, hat damit für jeden Geburtstag, Hochzeitstag und Heiligabend der kommenden Jahre schon das nächste Geschenk im Blick.

Was kostet die Magic Box?

Die CHARLOTTE Magic Box kostet 599 Euro. Sie vereint vier Ringaufsätze aus 925er Sterlingsilber, teilweise vergoldet: eine filigrane Blüte, einen intensiv grünen Chromdiopsid, eine Süßwasserperle und ein Design, das einem echten Schneckenhaus nachempfunden ist. Obendrauf gibt es einen CHARLOTTE Touch Keramikring nach Wahl im Wert von 360 Euro gratis. Neu im Sortiment ist die Farbe MIDNIGHT, ein tiefes Blau, das seine Tiefe erst im Licht zeigt.

Blüte, Chromdiopsid, Perle und Schnecke: Vier Aufsätze, vier Launen, ein Basisring. © Dorotheum Juwelier

Das Palais am Finger

MON PALAIS ist die hauseigene Linie und eine Verbeugung vor dem Haus in der Wiener Dorotheergasse, in dem das Dorotheum Kunst unter den Hammer bringt. Designerin Carola Stütz übersetzt Ornamentik, architektonische Klarheit und Lichtspiele des Palais in feine Goldarbeiten mit Brillanten und Schmucksteinen. „MON PALAIS ist eine Begegnung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, übersetzt in feminine Schmuckstücke“, sagt Stütz.

Ornamentik und Lichtspiel des Palais, übersetzt in feine Goldarbeit mit Schmucksteinen. © Dorotheum Juwelier

Wo es die Stücke gibt

Dorotheum Juwelier gibt es 26-mal in Österreich und als Onlineshop. Wer lieber Vintage mag, findet dort auch Einzelstücke aus Privatbesitz. Wer Handwerk und Tradition schenken will, wird auch bei den Österreichischen Werkstätten fündig, über die wir bereits berichtet haben. Und wer am Ende nicht weiß, was er sagen soll, dem bleibt DIALOG: Es lässt zwei Steine reden.

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