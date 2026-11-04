Mammut ersetzt das Wellness-Retreat durch eine Nacht in der Felswand: Das „Unwellness Retreat“ ist die neue globale Kampagne der Schweizer Bergsportmarke. Mit dabei sind auch Kundinnen und Kunden des österreichischen Handelspartners Bergfuchs.

Schlaf tracken, Regeneration messen, Routinen perfektionieren: Wellness heißt für viele heute, alle Variablen im Griff zu haben. Mammut hat dafür bergauf eine Gegenthese parat, kälter und steiler als jede Sauna.

© Mammut / krismanchester

Von der Yogamatte zur Highline

Zum Leben erweckt wurde das Mammut Unwellness Retreat in den Bergen Chiles. Drei Creator der US-amerikanischen Wellness-Kultur tauschten dort unter Anleitung des Bergsteigers Spencer Harkins vertraute Retreat-Rituale gegen echte Bergerfahrungen. Aus „Finding Balance“ wurde eine Zitterpartie auf der Highline, aus „Stretch & Recover“ eine Eisklettertour samt Bad im Schnee, aus „Trust Fall“ eine hochintensive Such- und Rettungsmission.

Die Kampagne, entwickelt mit der Lead-Agentur Small Giants, umfasst einen Hero-Film, drei YouTube-Episoden, Behind-the-Scenes-Material und Retreats in ausgewählten Ländern. Der Ausgangspunkt ist ein Widerspruch: Wir richten den Alltag so bequem wie möglich ein, dabei können Anstrengung und Reibung für Gesundheit und Resilienz wichtig sein.

Ein Hotelzimmer mit Luft nach unten

Die Aktivierung für den DACH-Raum findet Mitte Oktober am Verzasca-Staudamm im Tessin statt. Statt Fünf-Sterne-Zimmer und Sauna wartet ein Portaledge, 200 Meter über dem Fluss, in dem die Teilnehmenden zu zweit übernachten. Plätze gewannen Content Creator sowie Kundinnen und Kunden der Handelspartner Zalando, Bächli Bergsport (Schweiz) und Bergfuchs (Österreich). Was es für diese Nacht braucht, trainieren sie vorab mit ausgebildeten Bergführern: Techniken, Umgang mit der Ausrüstung, Sicherheitsvorkehrungen.

„Wir haben nichts gegen Wohlbefinden. Wir bezweifeln nur, dass man wächst, wenn man es sich immer leicht macht.“ Nic Brandenberger, Chief Marketing (Unwellness) Officer bei Mammut

Und wer nicht klettern will?

Der macht online mit: Ab dem 22. Oktober ruft Mammut unter #extremepose dazu auf, über den „Add Yours“-Sticker in den Instagram Stories die eigene Extreme Pose zu teilen, gemeint ist eine vertraute Wellness-Pose, die vom Studio in die Natur wandert. Wer mitmacht, markiert @mammut; ausgewählte Beiträge zeigt die Marke auf den eigenen Kanälen. Die drei Episoden laufen auf Instagram und YouTube, Details stehen auf mammut.com.

Mammut, 1862 gegründet und in rund 51 Ländern aktiv, setzt damit eine Reihe frecher Brand Boosts fort, vom Chatbot „Cliff“, der Online-Hater zum Wandern einlud, bis zum CEO im Büro an der Eiger-Nordwand. Ob man dafür lieber im Wellnesshotel bleibt, entscheidet am Ende der Kreislauf: 200 Meter Luft unter dem Bett sind auch ein Argument für die Sauna.

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