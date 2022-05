Thomas Sabo – TURQOUISE und TIGERAUGE

Wir haben die neue THOMAS SABO SS Kollektion 2022 der Linie „Rebel at Heart“ in ­Szene gesetzt und in einen Road Trip verpackt. In der Kollektion Elements of Nature mit den zwei neuen Steinen Türkis und Tigerauge wird klar, dass diese Schmuckstücke ­Begleiter fürs Leben und von spiritueller Bedeutung sind. Scharfsinnig wie das Auge ­eines Tigers beschützen Amulette und Ringe seine Trägerinnen und Träger. Turquoise hingegen steht für Glück und innere Ruhe. Und genau deshalb sind die THOMAS SABO „Rebel at Heart“-Accessoires die perfekten Begleiter für jedes Abenteuer „on the road“.

Fotos: Oliver Gast Fotoassistenz: Christoph Kristokat Produktion + Styling: Alex Pisecker Produktionsassistenz: Lilly Jandrisits

Hair + MakeUp: Christopher Koller Models: Laurenz Lassnig (Body & Soul Models) Selina P. (Look Models)

Turquoise und Tigerauge – Thomas Sabo Kollektion spring/summer 2022

Turquoise und Tigerauge – Thomas Sabo Kollektion spring/summer 2022

Laurenz Jeans: Levi’s 511, 129,99 Euro, Gürtel: Hugo Boss, 69,99 Euro, beides peek-cloppenburg.at, Lederjacke: Serge Pariente, 282,95 Euro, zalando.at Selina Spitzenbody: Intimissimi, 45,90 Euro, -intimissimi.com, Strumpfhose: Calzedonia, 19,95 Euro, calzedonia.com, Höschen: Monki, 10 Euro, monki.com, Leder-jacke: Esprit, 269,79 Euro, esprit.at, Stiefeletten: Jeffrey Campbell, 189,95 Euro, zalando.at

Fahrzeug Dodge Challenger 1971 L ocation CarWash – Der Spezialist für Versiegelung, Stachegasse 18, Top 6, 1120 Wien, carwash4you.at

Turquoise und Tigerauge – Thomas Sabo Kollektion spring/summer 2022

Turquoise und Tigerauge – Thomas Sabo Kollektion spring/summer 2022

Laurenz Jeans: Levi‘s 511, 119,99 Euro, peek-cloppenburg.at, Shirt: Ecoalf, 71 Euro, ecoalf.com, Jacke: Monki, 60 Euro, monki.com, Chelsea Boots: Red Wing Shoes, 349,90 Euro, redwing.com Selina Monki, 100 Euro, monki.com Häkel Short: Tezenis, 16,99 Euro, Häkel Top: Tezenis, 14,99 Euro ­tezenis.com, Tasche: Ina Kent, 145 Euro, ­inakent.com, Stilettos: Guess, 169,95 Euro, zalando.at

Fahrzeug Ford Mustang 1966, Sportwagenservice Mandl im Classic -Depot, Stachegasse 18, Top 6, 1120 Wien Location United, Stiegholzer GmbH, KFZ/4WD Technik, Stachegasse 18, 1120 Wien, stiegholzer-4wd.at

Turquoise und Tigerauge – Thomas Sabo Kollektion spring/summer 2022

Turquoise und Tigerauge – Thomas Sabo Kollektion spring/summer 2022

Selina Mantel: Jaded, 69,99 Euro, Kleidchen: Fiorucci, 209,95 Euro, beides zalando.at Laurenz Jacke: Mc Neal 89,99 Euro, Shirt: Olymp 69,99 Euro alles peek-cloppenburg.at







Fahrzeug Cadillac 1957 Location United, Stiegholzer GmbH, KFZ/4WD Technik, Stachegasse 18, 1120 Wien, stiegholzer-4wd.at

Turquoise und Tigerauge – Thomas Sabo Kollektion spring/summer 2022

Turquoise und Tigerauge – Thomas Sabo Kollektion spring/summer 2022

Laurenz Jeans: Levi‘s Boot Cut, 139,95 Euro, zalando.at, Tank Top: Schiesser, 22,90 Euro (Doppelpack), Gürtel: Hugo Boss, 69,99 Euro, beides peek-cloppenburg.at Selina Jeans: Levi‘s 710, 69,99 Euro, peek-cloppenburg.at, Leder-jacke: Madeleine, 599,95 Euro, madeleine-shop.at, Top: Desigual by Christian Lacroix, 67,95 Euro, Stiefeletten: Even&Odd, 44,99 Euro, beides zalando.at



Fahrzeug Dodge Challenger 1971 L ocation CarWash – Der Spezialist für Versiegelung, Stachegasse 18, Top 6, 1120 Wien, carwash4you.at

Turquoise und Tigerauge – Thomas Sabo Kollektion spring/summer 2022

Turquoise und Tigerauge – Thomas Sabo Kollektion spring/summer 2022

Laurenz Hose: Ecoalf, 99 Euro, ecoalf.com, Frottee-Shirt: H&M, 19,99 Euro, hm.com, Boots: Red Wing Shoes, Preis auf Anfrage, redwingvienna.com Selina Kleid: Monki, 35 Euro, monki.com, Schuhe: Raid 41,99 Euro, Zalando.at