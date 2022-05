Gewinnspiel: Axel Zwingenberger in Strasshof

Wenn Axel Zwingenberger in die Tasten haut, bleibt niemand still sitzen. Der Hamburger Pianist und Boogie-Woogie-Meister spielt am Samstag, den 21. Mai, in Strasshof im Eisenbahnmuseum und mit dem WIENER könnt ihr 1×2 Tickets gewinnen.

Das Konzert findet ab 19:30 in ganz besonderem Setting umgeben von Schätzen der Eisenbahnhistorie statt. Die alten Loks machen zwar keinen Dampf mehr, aber dafür wird Axel Zwingenberger diese Aufgabe übernehmen und sein Publikum ordentlich in Schwung bringen. Ist das Interesse an einem spontanen Trip ins Marchfeld geweckt? Dann spielt ihr am besten direkt bei unserem Gewinnspiel mit und genießt mit eurer Begleitung mit etwas Glück einen grandiosen Musikabend zu zweit.

Anmerkung: Der Gewinn des Gewinnspiels inkludiert zwei Konzerttickets! Tickets für den Boogie-Woogie-Express müssen extra gebucht werden!

Ein Geheimtipp: Wessen Lust auf Groove beim Konzert nicht gestillt werden kann, der bucht ein Ticket für den Boogie-Woogie-Express der Regio Bahn und fährt stilecht im Zug samt Partywagon aus Wien zum Konzert nach Strasshof. Dort haut dann Axel Zwingenberger in die Tasten, doch damit ist der Spaß noch nicht vorbei. Denn nach dem Konzert kann man auch mit dem Boogie-Woogie-Express direkt wieder zurück nach Wien fahren. Bonus: Dann ist auch Axel Zwingenberger himself mit an Bord und bespielt die Fahrgäste höchstpersönlich.

Anmerkung: Der Gewinn des Gewinnspiels inkludiert zwei Konzerttickets! Tickets für den Boogie-Woogie-Express müssen extra gebucht werden!

Ablauf:

Eisenbahnmuseum „Heizhaus“

Sillerstraße 123

2231 Strasshof an der Nordbahn

Einlass: 18:30

Konzertbeginn: 19:30

Konzertende: 21:30

Tickets unter: veranstaltungen@eisenbahnmuseum-heizhaus.com, https://eisenbahnmuseum-heizhaus.com

Hinfahrt per Zug (zusätzlich buchbar)

Zubringerzug (historische Garnitur der „Regiobahn“ mit Partywagen mit Klavier)

18:00 ab Bahnhof Praterstern

18:15 Zwischenhalt (Zustiegsmöglichkeit) in Floridsdorf

19:00 Ankunft im Eisenbahnmuseum

Rückfahrt per Zug (zusätzlich buchbar)

Bei der Rückfahrt wird Axel an Bord des Zuges sein und für die Gäste nochmals spielen

21:45 Abfahrt vom Museum

23:45 Ankunft Praterstern

00:00 Ankunft Floridsdorf

Tickets für die Zugfahrt: info@regiobahn.at, https://regiobahn.at/tour/boogie-express/