Auch Kanada-Rocker Bryan Adams nimmt sich COVID und die damit verbundenen Widrigkeiten zum Thema für sein im März 2022 erscheinendes Album.

Der Superstar bringt mit dem Titel „So Happy It Hurts“ jenes Gefühl, das wir hier gerade jetzt, als wir diese Zeilen schreiben, ein weiteres Mal schmerzlich vermissen! „Die Pandemie und Erfahrung des Lockdowns haben mir wirklich gezeigt, wie einem jede Spontaneität genommen werden kann. Von einem auf den anderen Tag gab es keine Touren mehr. Niemand konnte einfach so ins Auto springen und losfahren. Der Titelsong ‘So Happy It Hurts’ handelt genau davon! Es geht um Freiheit, um Unabhängigkeit, Spontaneität und um diesen Glücksrausch, den man bekommt, wenn die offene Straße vor einem liegt.“

Aktuell ist die Show des Meisters in der Wiener Stadthalle, bei der er am 8. Februar die Songs des kommenden Albums, nebst einem Kompendium der wohlbekannten Adams-Smasher von „Run To You“ bis „Everything You Do“, oder „Summer Of 69“ in bekannt schlanker Besetzung, zum Besten geben wird, noch nicht abgesagt. Der vergangene Lockdown sollte schließlich dafür sorgen, dass wir im Februar wieder recht unbehelligt rocken können. Und die Hoffnung ist ja bekanntlich geimpft, stirbt also zuletzt.

Bryan Adams live: „So Happy It Hurts“, 08.02.2022, Wiener Stadthalle. Tickets: www.stadthalle.com