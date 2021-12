Geschenke? Mach’s dir selbst!

Nicht jedes Weihnachtsgeschenk ist ein Volltreffer. Damit Mann garantiert das perfekte Präsent bekommt, sollte Mann es sich einfach selbst machen. Wir haben auf Zalando die besten Geschenke zur Selbstgönnung gefunden. Denn auch für uns Männer gilt: #GlückGehörtZuUns!

Fotos: Zalando/Hersteller

Die vergangenen zwei Jahre haben für uns alle viele Herausforderungen mit sich gebracht. Doch Weihnachten steht wieder an und bei Zalando lautet das Motto für die Festzeit #GlückGehörtZuUns. Denn Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen, ist gerade jetzt besonders wichtig und gesund. Aber wir wären alle nicht ganz ehrlich, wenn wir behaupten würden, dass Weihnachtsgeschenke nicht auch was Schönes sind, nicht wahr? Denn die können (auch) glücklich machen. Hier eine kleine Auswahl an potenziellen Glücksbringern für den geneigten Mann.

Die Basis dafür, gut durch den Winter zu kommen, ist natürlich das passende Schuhwerk. Perfekt eignet sich hier die Zign Lederstiefelette, die mit einer robusten Sohle für guten Grip sorgt. Die klassische Optik weiß als Klassiker zu gefallen und kalte, nasse Füße gehören mit dem hochwertigen Winterschuh garantiert der Vergangenheit an. Und damit es nicht nur von unten, sondern auch von oben her warm ist, gehört natürlich auch eine fesche Haube in die Garderobe. Wie etwa die Beanie-Mütze von Garment Project.

Damit auch wirklich alle empfindlichen Stellen gut geschützt sind, trägt Mann von Welt dazu natürlich nicht irgendwelche Handschuhe, sondern achtet auch hier auf Stil. Der Newbrough Tartan Glove von Barbour kommt auf der Handrückenseite in Wolle im klassisch britischen Look daher, während die Innenseite zu 100 Prozent aus Leder gefertigt ist. Die perfekte Verbindung aus Wärme, Robustheit und Style.

Da wir aber auch am Körper nicht frieren wollen, muss einer ordentliche Jacke her. Konkret denken wir da an die Horizon Bomberjacke von Études. Die Oberfläche aus Nylon hält dem Schneefall stand und dank zweier großer Taschen kann man seine Hände schön vergraben. Hinzu kommt eine Tasche am Ärmel und eine Innentasche, so dass man alles gut verstauen kann. Diese Funktionalität verbunden mit dem ewig coolen Bomberjacken-Look ist ein Muss für jeden Mann, der was auf sich und seinen Auftritt hält.

Darunter passt am besten dieser coole Strickpullover von Strellson, damit einem garantiert nicht kalt wird. Das gute Stück besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle und ist mit seinen vielen verschiedenen Zopfmustern ein echter Blickfang. Von wegen Ugly Christmas Sweater – mit diesem Teil sieht man(n) zu Weihnachten, aber auch zu Silvester richtig knackig aus.

Apropos Silvester! Damit er auch genau weiß, wann der Countdown gestartet werden muss, braucht jeder Mann eine präzise Uhr. Schließlich muss der Korken in geselliger Runde genau zur richtigen Zeit knallen. Mit Jacques Lemans in eleganter schwarzer Optik ist man da bestens beraten.

Aber egal wie wild die Party auch wird, seine Hose sollte man sich (vorerst) noch nicht vom Leib reißen. Aber das gelingt einem mit den stabilen Andy Trousers von Samsøe & Samsøe sowieso nicht. Die Cordhose aus 98 Prozent Baumwolle rundet jedes stilvolle Outfit schön ab und passt eigentlich überall dazu.

Falls der Kreis der liebsten Menschen sich nicht direkt bei euch zuhause trifft, dann wollen Geschenke und Co. natürlich gut transportiert werden. Das gelingt mit dem Wilfredo Weekender von Zign mühelos. Die Ledertasche mit Baumwollfutter und diversen Innentaschen bietet ordentlich Platz und erweckt weniger den Eindruck Packesel, sondern vielmehr Jetsetter.

Apropos unterwegs – da sich auch im Winter gerüchtehalber hin und wieder die Sonne blicken lässt, sollte ein Mann mit Stil immer eine fesche Sonnenbrille dabeihaben. Da bietet sich zum Beispiel die Sonnenbrille Vrede von Pala an. Mit dem Tierprint ist das Teil schon eher etwas für selbstbewusste Herren der Schöpfung, kommt dafür aber umso hipper rüber.

Da wir uns alle immer brav die Hände waschen und desinfizieren und die Winterkälte auch nicht gerade sanft zu unserer Haut ist, sollte Mann seine Hände ordentlich pflegen. Ideal dafür ist die antibakterielle Handcreme mit Teeextrakt, Zedernholz und Ylang-Ylang von Grown Alchemist. Denn Hautpflege ist mittlerweile längst auch Männersache und keineswegs uncool.

Uncool ist sicher auch nicht euer Musikgeschmack. Damit eure Liebsten beim Fest auch etwas davon haben, – schließlich muss es ja nicht immer nur „Last Christmas“ sein – legen wir euch den tragbaren Bluetooth-Lautsprecher Sydney von Urbanista ans Herz. Die simpel und elegant gehaltene Box untermalt eure Feste und euren Alltag mit eurem ganz persönlichen Soundtrack.

Zalando plädiert ja schon seit jeher dafür, dass wir uns frei entfalten und unseren Style ausleben. Das gilt natürlich auch für Weihnachten. Also macht auch ihr euch eine herrliche Weihnachtszeit und gönnt euch doch auch mal was. Denn auch wenn Zeit mit euren Familien und Freunden das höchste Gut ist, sich selbst zwischendurch eine kleine Freude zu machen, kann nie schaden.