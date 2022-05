AUGENFUTTER – Bella Napoli, ragazzi!

WIENER-Fotograf Peter M. Mayr, Kulinarikautor Tobias Müller und Maria Fuchs, la Mamma des ­Wiener Pizzabooms und ­Neapel-Kennerin, haben mit dem ­Bildband „Tutto Napoli – der Ge­schmack der Stadt“ eine wunder­bare Hommage an diese wahrhaftig süditalienische Stadt ­vorgelegt.

Text: ANNELIESE RINGHOFER

● „Tutto Napoli – der Geschmack der Stadt“ von Peter M. Mayr (Fotos), Tobias Müller (Text) und Maria Fuchs (Herausgeberin) ist Koch-, Foto- und Reisebuch in einem und hat einen Umfang von 308 Seiten. Erschienen im Eigenverlag, erhältlich um 64 Euro über napolidasbuch.at

Wer eine Reise an die Steilküste Amalfis, an die Hänge des Vesuvs und in die quirligen Altstadtgassen mit ihren schummrigen Trattorien antreten möchte und dabei den Nonnas und Pizzaköchen über die Schulter schauen will, braucht nur diesen leinengebundenen Prachtband zur Hand zu nehmen.

Alleine schon beim Blättern steigt einem – Seite für Seite – der herr­liche Duft typischer nea­p­olitanischer Pasta und Pizza in die Nase.

Autor Tobias Müller, der einige Zeit in Neapel lebte, blickte über den Tellerrand hinaus und erklärt in sehr persönlichen Texten nicht nur die Vielseitigkeit und Einzigartigkeit dieser süditalienischen Stadt, sondern auch, wie geheimnisvoll Neapels Küche ist. Schon einmal von Soffritto, einem scharfen Innereieneintopf gehört? Oder von Sanguinaccio, einer süßen Schoko-­Blutcreme?

Müller liefert in „Tutto Napoli – der Geschmack der Stadt“ 32 tolle Rezepte, zahlreiche Restaurant- und ­Einkaufstipps und schöne Geschichten über Land und Leute und deren kulinarische Kultur. Peter M. Mayr, der auch für den WIENER foto­gra­fiert, hat mit seinem sensiblen ­Kamerablick die Schönheit der Stadt und ihrer Bewohner eingefangen.

