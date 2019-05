Des Königs große Freiheit

King Rocko Schamoni ist eine echte Kultfigur in der deutschsprachigen Literaturszene. In seinem neuesten Werk erzählt er die Story des außergewöhnlichsten Puff-Bosses in der Geschichte St. Paulis. Der 1966 geborene Schamoni war seines Zeichens selbst schon Betreiber eines Etablissements in St. Pauli, genauer gesagt des legendären Golden Pudel Club. Insofern ist es kein Wunder, dass er die Kiez-Ikone Wolfgang „Wolli“ Köhler zu seinen Freunden zählt. In „Große Freiheit“ berichtet Rocko Schamoni aus den frühen Jahren Köhlers, der dabei als ein Antiheld agiert, wie man ihn so garantiert noch nie gesehen hat. Das Schönste an der ganzen Sache ist allerdings, dass King Rocko Schamoni höchstpersönlich am 25. Mai im WUK aus seinem neuesten Werk liest. So können wir alle ein bisschen in der berühmt-berüchtigten Kiez-Stimmung schwelgen.

Rocko Schamoni: Große Freiheit. Erschienen bei Carl Hanser Verlag 2019. Preis: 20,00 €, hanser-literaturverlage.de; Termin: 25. 5. 2019 Lesung im WUK, Infos und Tickets: wuk.at

Foto Header: Getty Images