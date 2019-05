Mode-Zubehör: Schürzenjäger

Männer sind die besseren Köche – so wird es jedenfalls behauptet. Stil sollte man aber auch in der Küche an den Tag legen. Besonders was die Wahl des Equipments betrifft. Übertrieben wäre es, im Smoking am Herd oder Grill zu stehen. Ein „Patzenlippl“ schützt sich jedoch am besten vor „lästigen“ Flecken durch eine lässige Schürze.

Anzug Sakko: S. Oliver Black Label, 139,99 Euro, Anzug Hose: S. Oliver Black Label. 59,99 Euro, beides soliver.at, Hemd: Iceberg, 194,99 Euro, zalando.at, Socken: Burlington, 12 Euro, burlington.de, Uhr: Junghans, 1645 Euro, junghans.de, Brille: Barton Perreira, Atticus Gold, 450 Euro, bartonperreira.com, Holzkohlengrill: Weber Master-Touch GBS, Limited Edition, weberstorewien.at

Foto: Maximilian Lottmann

Redaktion & Styling: Alex Pisecker

Model: Thomas Mannsberger

Location: Weber Original Store & Weber Grill Academy Wien Süd, Wiener Straße 131–133, 2345 Brunn am Gebirge, weber.com