Das MuTh in Wien-Leopoldstadt holt am 9. November 2026 große Komponistinnen auf die Bühne. Beim Abend „All About Eve“ spielen Sophie Heinrich und Maria Radutu Kammermusik der Moderne.

Foto: © Das MuTh

Wer im Wiener Konzertsaal der Sängerknaben am Augartenspitz sitzt, hört an diesem Abend selten Gespieltes: Die Geigerin Sophie Heinrich und die Pianistin Maria Radutu musizieren und moderieren zugleich, erzählen also die Geschichten hinter den Stücken gleich selbst.

Ein Abend, viele Welten

Auf dem Programm stehen Olga Neuwirths „Quasare/Pulsare“, Kaija Saariahos „Nocturne“, Florence Prices „Snapshots“ und „Flame“, Eleanor Albergas „No Man’s Land Lullaby“, ein Auftragswerk von Margareta Ferek-Petric sowie Du Yuns „When a Tiger Meets a Rosa Rugosa“. Den Schlusspunkt setzt die Sonate Nr. 4 für Violine und Klavier von Grażyna Bacewicz. Das MuTh beschreibt den Abend als kosmopolitische Reise über Komponistinnen und ihre Geschichten.

Zwei Musikerinnen, zwei Rollen: Heinrich und Radutu spielen und moderieren in einem. Foto: © Das MuTh

Was kosten die Karten?

Die Tickets kosten in Kategorie A 45 Euro, in Kategorie B 41 Euro und in Kategorie C 35 Euro, die Loge 50 Euro. Das Junge MuTh bis 26 Jahre zahlt 25, 20 oder 14 Euro. Mit Ö1-Karte gibt es 10 Prozent Ermäßigung, Ö1-Intro bis 30 Jahre bringt 30 Prozent, Kulturpass-Karten gibt es an der Abendkassa. Karten und Info unter +43 1 347 80 80 (werktags 10 bis 14 Uhr) oder tickets@muth.at, die Abendkassa öffnet eine Stunde vor Beginn. Adresse: Am Augartenspitz 1, 1020 Wien.

Und danach?

Die Reihe „Kammermusik im MuTh“ geht weiter: „Skandinavische Weihnacht“ steht am 15. Dezember 2026 an, „Tales From The Last Century“ am 16. Februar 2027. Ein Abend für alle, die bei Moderne an mehr als die üblichen Namen denken.

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