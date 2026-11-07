Das Olivenöl-Festival Istravirgin in Vodnjan feiert im November 2026 sein 20-Jahr-Jubiläum, mit dem frischen Jahrgang aus ganz Istrien. Von 20. bis 22. November zeigen Hunderte Ölbauern ihr junges Öl, dazu gibt es Masterclasses und ein Sternemenü in Rovinj.

© Günter Standl

In jeder Wiener Küche steht irgendwo eine Flasche Olivenöl, meistens neben dem Herd, meistens zu warm und meistens schon ein bissl zu lange offen. Wir behandeln das Zeug wie Salz: immer da, nie ein Thema. In Istrien ist das anders. Dort wird im November über junges Öl geredet wie bei uns über den Heurigen, mit Jahrgang, Lage und der Frage, wer heuer das grünste, schärfste, frischeste Öl gepresst hat.

Genau dafür gibt es seit zwanzig Jahren die „Tage des jungen Olivenöls“ in Vodnjan, ein paar Kilometer nördlich von Pula. Das Städtchen ist sonst eher für seine Mumien in der Kirche bekannt. Drei Tage im Jahr gehört es dem Öl.

Was passiert in Vodnjan?

Das Timing ist kein Zufall: Die Ernte ist gerade vorbei, das Öl kommt frisch aus der Mühle. Hunderte Produzenten stellen ihren neuen Jahrgang aus, und wer will, kann sich durch die Halbinsel kosten, Flasche für Flasche. Der Tourismusverband Istrien hängt ein Programm dran, das weit über die Verkostung hinausgeht. In der „Oil Bar“ kombinieren Sommeliers Öl mit Wein, im „Oil Lab“ entstehen Food-Pairings, und Köche, Chocolatiers und Barkeeper zeigen in Live-Cooking-Shows und Masterclasses, was Olivenöl in der modernen Küche kann. Dazu kommen Podiumsdiskussionen auf Englisch über Anbau, Gesundheit und nachhaltigen Tourismus, bei denen auch Universitäten mitreden.

Rückenwind hat das Jubiläum schon vor dem ersten Ausschank: Der italienische Olivenölführer Flos Olei hat Istrien eben wieder zur besten Olivenölregion der Welt gekürt. Man darf das als Branchenpreis lesen. Man darf aber auch einfach hinfahren und selbst entscheiden.

Fünf Gänge im Cap Aureo

Den Auftakt macht einen Tag früher, am 19. November, das Restaurant Cap Aureo im Grand Park Hotel Rovinj. Küchenchef Jeffrey Vella hält dort einen Michelin-Stern und vier Hauben im Gault&Millau. Sein Menü baut er auf eine Entdeckung, die nach Wissenschaft klingt und nach Krimi schmeckt: In über 400 Jahre alten Bäumen fanden Forscher zwei bisher unbekannte Oliven-Genotypen, getauft auf Oceana und Vasiana. Vella macht daraus fünf Gänge mit den Themen Ursprung, Meer, Land, Verwandlung und Vermächtnis. Im Glas stehen Weine der istrischen Güter Dobravac und Babos.

Das Cap Aureo eröffnet am 19. November das Jubiläum, einen Tag bevor in Vodnjan die Flaschen aufgehen. © Maistra

Weil das Restaurant klein ist, bietet das Hotel der Maistra-Gruppe ein streng limitiertes Package an. Drin sind Übernachtung mit Frühstück, das Fünf-Gänge-Menü „The First Press“ samt Weinbegleitung, „The Unfinished Menu“ als persönliches Andenken und eine Wellness-Behandlung mit Olivenöl-Kosmetik.

Olivenöl auf die Haut

Diese Kosmetik ist die eigentliche Neuheit des Jahres. Chiavalon, einer der bekanntesten Ölproduzenten aus Vodnjan, hat mit Olive Theory eine eigene Pflegelinie herausgebracht. Emanuela Pinzan Chiavalon hat zehn Jahre daran geforscht. Die Basis sind Bio-Olivenöl extra vergine und ein Extrakt aus frischem Oliventrester, also aus dem, was nach dem Pressen übrig bleibt und anderswo auf dem Kompost landet. Die Serie ist dermatologisch getestet und in der Ölmühle in Vodnjan sowie im EU-weiten Online-Shop von Chiavalon erhältlich. Ausprobieren lässt sie sich im Albarello Wellness & Spa des Grand Park Hotels.

Zehn Jahre Forschung, damit der Trester nicht mehr auf dem Kompost landet: Emanuela Pinzan Chiavalon. © Petra Tadić / Chiavalon

Warum sich der Novembertrip lohnt

Aus Wien sind es gut sechs Autostunden bis Vodnjan, aus Graz oder Klagenfurt deutlich weniger. Im Sommer fährt halb Österreich ohnehin nach Istrien, im November hat man die Halbinsel fast für sich, und das Öl ist so frisch wie sonst nie im Jahr. Wer schon den Hotel-Test in Poreč gelesen oder nach unserem Sommer in Zagreb Lust auf Kroatien bekommen hat, findet hier den passenden Anlass für die Nebensaison. Alle Programmpunkte stehen beim Tourismusverband Istrien.

Und die Flasche neben dem Herd? Die darf nach dem Wochenende in Vodnjan in Pension gehen. Junges Öl schmeckt nach Gras und brennt ein bissl im Hals. Das ist kein Fehler, das ist der Jahrgang.

Istravirgin 2026 – Tage des jungen Olivenöls

Termin: 20.–22. November 2026

Ort: Vodnjan, Istrien (Kroatien)

Auftakt: 19. November 2026, „The Culinary Experience“ mit Jeffrey Vella im Restaurant Cap Aureo, Grand Park Hotel Rovinj

Programm: Oil Bar, Oil Lab, Masterclasses, Live-Cooking, Podiumsdiskussionen (Englisch)

Web: istra.hr

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