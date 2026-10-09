Am 7. und 8. November verwandelt sich das VIENNABallhaus in der Berggasse zum achten Mal in Wiens Trüffelmarkt. Tartufo Totale Wien eröffnet die Saison des weißen Trüffels, der Eintritt kostet fünf Euro.

In Alba wird die Knolle ersteigert, in Acqualagna seit Jahrzehnten gefeiert. In Wien führt die Adresse für diesen Anlass nach Alsergrund, Berggasse 5. Dort haben Hannah und Jakob Neunteufel gemeinsam mit Luca Miliffi aus ihrer Begeisterung eine Veranstaltung gemacht, für die sich halb Wien das erste Novemberwochenende freihält. Schon die Premiere 2019 zog mehr als tausend Gäste an.

© Nadine Poncioni-Rusnov / VIENNABallhaus (Archivbild Tartufo Totale 2024)

Der Nachschub aus dem Piemont

Für die Knollen sorgt Mitveranstalter Luca Miliffi. Er bringt frischen weißen und schwarzen Trüffel aus der Gegend um Moncalvo und Alba mit, dazu Salami, Käse, Pasta und Öle. Auch der Herbsttrüffel mit seinem erdigen Aroma und Noten von Malz und Haselnuss ist vertreten. „Die beste Konservierung von Trüffel ist in unserem Bauch“, sagt Miliffi.

Hannah und Jakob Neunteufel nehmen sich der Knollen mit unterschiedlichen Zubereitungen und Texturen an. „Bei einer Bratwurst braucht es einen anderen Zugang als bei Beef Tatar“, erklärt Haubenkoch Jakob Neunteufel. Der Trüffel soll sich bemerkbar machen, und die anderen Zutaten sollen trotzdem noch etwas zu sagen haben.

© Nadine Poncioni-Rusnov / VIENNABallhaus (Archivbild Tartufo Totale 2024)

Was auf den Teller kommt

Hannahs Plan brät die beliebte Trüffelbratwurst und bereitet frisch gehacktes Beef Tatar zu. Gusto füllt Trüffelgelato ins Stanitzel, bei Marcodi kommen Gnocchi al Tartufo auf den Teller, und RITA serviert Schnecken mit Trüffel. Fratelli Valentino stellen ihre Trüffelburrata direkt vor den Gästen her, Hink Wien steuert eine Praline aus Gänseleber und Trüffel bei. Rinkhy öffnet seine Austernbank, und Konditormeisterin Veronika Schmidt sorgt mit süßen Trüffeln für den Abschluss.

An der Cocktailbar rührt The Mitz Bar aus der Dorotheergasse den „Mitz Truffle“ mit Gin und Trüffelhonig. Fleischhauermeister Roman Thum bringt seinen Beinschinken mit, Paolo Parisi seine Eier, für die internationale Spitzenköche Höchstpreise zahlen. Auch Arici, einer der bemerkenswertesten Restaurantneuzugänge des Jahres in Wien, ist mit dabei.

© Nadine Poncioni-Rusnov / VIENNABallhaus (Archivbild 2024) © Hannahs Plan / VIENNABallhaus (Archivbild 2024)

Wann, wo und für wie viel?

Tartufo Totale läuft am Samstag, 7. November 2026, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 8. November 2026, von 11 bis 18 Uhr. Veranstaltungsort ist das VIENNABallhaus, Berggasse 5, 1090 Wien. Der Eintritt beträgt fünf Euro Unkostenbeitrag und enthält ein Glas zur Begrüßung. Eine Reservierung ist nicht notwendig, Hunde sind erlaubt, das Fest findet drinnen und draußen statt. Gegessen und getrunken wird vor Ort, eingekauft auch für die eigene Küche. Für die Musik sorgt das Peter Havlicek Trio mit Wiener Herzmusik und Jazz. Mehr Informationen gibt es auf viennaballhaus.com.

Wer bisher dachte, Trüffel sei nur Aufputz für den Teller, kann sich an diesem Wochenende in der Berggasse eines Besseren belehren lassen, am besten mit der Bratwurst in der Hand.