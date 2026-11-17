Der Black Friday bei Alza.at ist gestartet, und die Österreicher haben ziemlich klare Pläne. Das zeigt eine Umfrage des Händlers unter 640 Teilnehmenden, die zwischen 16. und 26. Oktober 2026 durchgeführt wurde.

Black Friday an der AlzaBox. © Alza.at

Knapp sieben von zehn Befragten wollen am Black Friday einkaufen oder ziehen es in Betracht. Drei Viertel von ihnen kaufen hauptsächlich für sich selbst ein.

Der Rabatt entscheidet

Für 53 Prozent ist die Höhe des Rabatts das wichtigste Kriterium. 60 Prozent lassen sich vom aktuellen Angebot inspirieren, nur 8 Prozent haben ihre Wunschprodukte schon vor Aktionsbeginn festgelegt. Wer am Black Friday einkauft, schaut also zuerst auf den Preis und dann erst auf die Liste.



Wer in der Wiener Filiale abholt, wird an der Theke bedient. © Alza.at

Elektronik vor allem

Bei den Kategorien liegt die Elektronik mit 58 Prozent klar voran. Dahinter folgen Spielzeug und Unterhaltung mit 11 Prozent und kleine Haushaltsgeräte mit 7 Prozent. Große Haushaltsgeräte sowie Sport und Outdoor kommen auf je rund 3 Prozent. Alza-Österreich-Geschäftsführer Lukáš Mikolášek sieht damit bestätigt, dass Elektronik auch auf Alza.at die beliebteste Kategorie ist.

Beim Budget wird es konkret: 47 Prozent planen Ausgaben von mehr als 400 Euro, weitere 26 Prozent 200 bis 400 Euro. Rund drei Viertel wollen also mindestens 200 Euro ausgeben. 12 Prozent kaufen vor allem Geschenke für Familie und Freundeskreis, ungefähr gleich viele teilen ihre Einkäufe zwischen sich selbst und ihren Liebsten auf.

Sechs Angebote zum Start

Philips OneBlade Pro 360 für Gesicht und Körper (QP6542/15): 34,99 Euro statt 82,92 Euro (-57 %)

iPhone 15, 128 GB, Blau: 709 Euro statt 766 Euro (-7 %)

Samsung Galaxy Buds4 Pro, Schwarz: 158,90 Euro (-5 %)

LG 55UA75006, 55 Zoll: 299 Euro (-8 %)

Nintendo Switch (OLED-Modell), Weiß: 328,90 Euro (-6 %)

LEGO Icons 11377 Der Herr der Ringe: Minas Tirith: 557,50 Euro statt 639,90 Euro (-12 %)

Die App als Schnäppchenhelfer

Wer sich die Jagd erleichtern will, kann die Alza-App nutzen. Bestellungen, Garantiescheine und Reklamationen sind dort an einem Ort gebündelt, Reklamationen und Rücksendungen lassen sich mit wenigen Klicks starten. Push-Benachrichtigungen melden neue Aktionen, und wer in der Wiener Filiale abholt, spart sich per App die Warteschlange.



Abholen ohne Anstellen: Die AlzaBoxen in der Wiener Filiale. © Alza.at

Alle Aktionen gibt es auf alza.at.

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