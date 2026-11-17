Eine Studie der Universität Klagenfurt zeigt, wie Zeitungen und Magazine seit 1980 über Büroarbeit erzählen. Aus 390 Artikeln destilliert das Team zwei Leitfiguren: den flexiblen Leistungsträger und den Menschen, der sich selbst optimiert.

Das Klagenfurter Team hat 390 Zeitungs- und Magazinartikel aus 44 Jahren gelesen, damit wir es nicht müssen. Foto: © Universität Klagenfurt

Erinnern Sie sich an den ersten Computer im Büro? Ein beiger Kasten, ein grün flimmernder Bildschirm, und irgendwer aus der Buchhaltung, der sich weigerte, ihn auch nur anzugreifen. Vierzig Jahre später sitzt dieselbe Buchhaltung im Homeoffice in Hartberg, schaltet die Kamera aus und isst nebenbei ein Leberkässemmerl. Dazwischen liegt eine Geschichte, die nicht nur von Technik handelt, sondern davon, was man von uns erwartet.

Vom Mikrocomputer bis Zoom

Genau diese Geschichte hat Caroline Roth-Ebner vom Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Universität Klagenfurt vermessen. Ihr vom Wissenschaftsfonds FWF gefördertes Projekt trägt den sperrigen Titel „Diskurse zur Mediatisierung des Büros“ und fragt, wie Medien über Computer, Smartphones und virtuelle Meetings am Arbeitsplatz berichten. Gemeinsam mit Larissa Herrnhofer und Hannah Sickl hat sie 390 Beiträge aus deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften der Jahre 1980 bis 2024 per Diskursanalyse untersucht. Erste Ergebnisse präsentierten Roth-Ebner und Herrnhofer zuletzt bei der fünften Transdisciplinary Workplace Research Conference in Zürich.

„Konkret geht es uns um die Mediendiskurse zur Mediatisierung, also die Art und Weise, wie Medien das Thema aufgreifen und diskutieren“, erklärt Roth-Ebner. Für Zürich lag der Fokus auf einer heiklen Frage: Welches Bild vom arbeitenden Menschen transportieren diese Texte eigentlich?

Der Nomade mit Laptop

Die erste Figur, die aus der Berichterstattung über Büroarbeit hervortritt, ist das leistungsstarke, flexible Subjekt: produktiv, effizient, überall einsetzbar. In den 1980er Jahren dominierte noch die Euphorie über den Effizienzgewinn durch den Computer. Mit dem Internet ab Ende der 1990er und den mobilen Geräten um 2010 verschob sich der Ton Richtung Ortsunabhängigkeit. Die Neue Zürcher Zeitung brachte das auf eine Formel, die heute wie ein Instagram-Spruch klingt: „Das Motto der modernen Nomaden lautet: Wo du bist, ist auch dein Büro.“

Was nach Freiheit klingt, hat eine Kehrseite, die jeder kennt, der am Sonntagabend noch schnell die Mails checkt. Wenn das Büro überall ist, ist der Feierabend nirgends so richtig.

Selbstoptimierung als Pflichtfach

Die zweite Figur nennt das Klagenfurter Team das selbstoptimierende, selbstfürsorgliche Subjekt. Diese Beschäftigten bilden sich laufend weiter, um mit den Anforderungen Schritt zu halten, und kümmern sich nebenbei um ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Medial gezeichnet wird ein Mensch, der Verantwortung für sich selbst übernimmt. Man könnte auch sagen: einer, dem man diese Verantwortung elegant umgehängt hat.

„Im modernen Büroalltag verschwimmen Arbeit und Privatleben zunehmend.“ Caroline Roth-Ebner, Universität Klagenfurt

Wie stark sich der Diskurs zugespitzt hat, zeigt die Statistik der Studie. „Im Zuge der Covid-19-Pandemie stieg die Anzahl von Artikeln, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, sprunghaft an“, sagt Roth-Ebner. Zwischen 2020 und 2024 zählte das Team mit Abstand die meisten Beiträge zu Produktivität, Flexibilität und Wohlbefinden.

Die Pandemie als Turbo

Dass Corona als Beschleuniger der Digitalisierung wirkte, wissen wir auch aus anderen Studien. Roth-Ebner sieht zwei Kräfte am Werk: einerseits die Notwendigkeit während der Lockdowns und die technischen Möglichkeiten, andererseits den Wunsch vieler Beschäftigter nach Autonomie und Flexibilität. „Videokonferenzen und Homeoffice sind Alltag geworden; Selbstmanagement wurde zur Schlüsselkompetenz“, so die Medienwissenschaftlerin. Wer schon einmal versucht hat, im Wohnzimmer die Grenze zwischen Arbeit und Couch zu ziehen, weiß, wie viel Management in diesem Selbst steckt. Wie man die Bildschirmzeit wieder einfängt, haben wir übrigens in „Die Sperrstunde fürs Smartphone“ durchgespielt, und was die Finnen am Schreibtisch anders machen, steht in „Sisu am Schreibtisch“.

Das Projektteam mit seinem Advisory Board im Klagenfurter Landhaushof: Büroforschung geht offenbar auch an der frischen Luft. © Universität Klagenfurt

Was davon bleibt

Die Klagenfurter Studie zur Büroarbeit ist kein Urteil über Homeoffice, sondern ein Spiegel dafür, wie Medien unsere Vorstellung von guter Arbeit mitformen. Das FWF-Projekt läuft noch bis Jänner 2027, weitere Ergebnisse sind also zu erwarten. Bis dahin bleibt der Trost, dass der beige Kasten von damals niemanden gefragt hat, ob er heute schon achtsam war.

Info: FWF-Projekt „Diskurse zur Mediatisierung des Büros“, Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft, Universität Klagenfurt; Projektleitung Assoc. Prof. Caroline Roth-Ebner; Laufzeit bis Jänner 2027; Projektseite der Universität Klagenfurt.

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