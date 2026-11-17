Rund 50 der mehr als 90 Stände am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn gehören heuer Wiener Betrieben. Zinngießer, Porzellanmalerinnen, Schokolademacher und Gerstners Schnitzel im Stanitzel machen den Ehrenhof bis 6. Jänner 2027 zur Leistungsschau der Stadt.

© Imperial Markets

Es gibt Adventmärkte, auf denen man nach drei Hütten weiß, was in der vierten liegt. Glühwein im Plastikbecher, Duftkerzen aus derselben Fabrik, irgendwo ein Lebkuchenherz mit „Ich mag dich“. Man geht trotzdem hin, weil es dazugehört, und kommt mit einem Paar Socken heim, das man auch beim Diskonter bekommen hätte. Schönbrunn war in dieser Hinsicht lange ein Sonderfall, schon wegen der Kulisse. Seit der Neugestaltung vor drei Jahren zieht der Markt noch mehr Leute an: 2025 kamen laut Veranstalter rund 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher vor das Weltkulturerbe.

Heuer rückt die Imperial Markets GmbH, die den Markt zum dritten Mal veranstaltet, einen Aspekt in den Vordergrund, der bei so viel Barock leicht untergeht. Mehr als die Hälfte der Stände wird von Wiener Betrieben bespielt. Damit stellt die Stadt die mit Abstand größte regionale Gruppe im Ehrenhof.

Zinn, Porzellan und Linolschnitt

Das Atelier Schöffel führt als Wiener Zinnmanufaktur ein Handwerk fort, das man sonst eher aus Großmutters Vitrine kennt. Der Künstler Michail Shestakov zeigt originale Linolschnitte, Brigitte Riedl bringt handbemaltes Porzellan mit, Sophie Soufflé verbindet Design mit Upcycling, und Lumora Design fertigt personalisierte Lichtobjekte. In der Schreibstube von Tibor Béres liegen handbemalte Tagebücher und Schreibutensilien, Seelenband graviert Schmuckstücke vor Ort. Dazu kommen Christbaumschmuck von Edelglas, Textiles aus Alpakaloden und die Schokoladen der Wiener Manufaktur 28LOTS.

„Viele Wiener Ausstellerinnen und Aussteller fertigen selbst, arbeiten in kleinen Strukturen und bringen ihre persönliche Handschrift auf den Markt“, sagt Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin der Imperial Markets GmbH. Bei der Auswahl achte man auf Qualität, Präsentation und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob das am Ende für jedes Standl gilt, muss jede und jeder selbst nachrechnen. Die Ansage ist jedenfalls eine andere als bei der Socken-Hütte.

Schnitzel im Stanitzel

Kulinarisch bleibt der Weihnachtsmarkt Schönbrunn wienerisch geerdet. Kaiserschmarrn, Würstel und Backhendl stehen neben Baumkuchen, Brezen, Krapfen und Punsch in mehreren Varianten. Gerstner serviert Schnitzel im Stanitzel, was ungefähr so wienerisch ist, wie man es sich nur ausdenken kann. WIENO kombiniert Kaiserschmarrn mit Heißgetränken, bei Spätzle & Punsch gibt es genau das, und die Wiener Punschmanufaktur schenkt Punsch- und Glühweinspezialitäten aus. Gissinger bringt Schinken und Wurst, der Würstelstand Kaiserzeit und Würstel Joshi mit seinen Bosna Hot Dogs halten die Würstelfraktion hoch, Treeeats dreht Baumkuchen. Etwas französischer wird es bei Crêpe & Galette, geselliger in der Wiener Alm.

Würstel vor der Kaiserresidenz: Der Stand Kaiserzeit gehört zu den rund 50 Wiener Betrieben im Ehrenhof. © Imperial Markets

Geschenke für Kinder und Sammler

Für die Jüngeren hat Fürnis Spielwelt Spielwaren mit, Bernhard Hauer zeigt Blechspielzeug, Modelle und Sammlerstücke, dazu gibt es Holzbausätze und mechanische Modelle. Neben dem Markt selbst bietet Schönbrunn Eislaufen, Eisstockschießen, eine Bastelhütte und Musikprogramm. Mehrere Wechselhütten sorgen dafür, dass sich ein zweiter Besuch lohnt: Der Gemeinschaftsstand Galerie Handwerk vereint mehrere Kunsthandwerker, später im Advent folgen unter anderem Schmuck von Carola Weiß, Duftkerzen und Holzprodukte von Morii sowie verzierte Lebkuchen von Anna Lovas-Nagy.

Wer Wiener Handwerk lieber in einem Geschäft als im Freien sucht, findet bei den Österreichischen Werkstätten in der Kärntner Straße die Indoor-Variante.

Öffnungszeiten bis Dreikönig

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Ehrenhof, 1130 Wien

6. November bis 23. Dezember 2026: täglich 10 bis 21 Uhr

24. Dezember 2026: 10 bis 16 Uhr

25. Dezember 2026 bis 6. Jänner 2027: täglich 10 bis 19 Uhr

Web: weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at

Baumkuchen statt Vanillekipferl: Treeeats gehört zur Wiener Genussfraktion vor dem Schloss. © Imperial Markets

Die Socken vom Diskonter kann man sich heuer also sparen. Im Ehrenhof gibt es genug Wiener, die das Geschenk vorher noch selbst in der Hand hatten.