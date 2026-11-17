Liquid Loft und PHACE machen den REAKTOR in Wien-Hernals von 4. bis 6. Dezember zum begehbaren Klangraum für „Lieder ohne Orte“. Gleichzeitig startet am 1. Dezember der Vorverkauf für ImPulsTanz 2027, angeführt vom Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

© Chris Haring

Im Dezember hält der zeitgenössische Tanz in Wien normalerweise Winterschlaf. Die Festivalbühnen sind abgebaut, die Workshop-Studios leer, und wer im Juli noch verschwitzt in einer ausverkauften Vorstellung saß, steht jetzt mit einem Häferl Punsch am Adventmarkt und redet sich ein, dass er eh nichts verpasst. ImPulsTanz lässt diese Ruhe nicht ganz gelten. Schon 2025 haben Liquid Loft und das Ensemble PHACE mit „coal mine birds“ im Odeon ein ImPulsTanz Special gespielt. Jetzt kommen die beiden wieder, diesmal in die Geblergasse.

Der REAKTOR ist dafür ein guter Ort. Ein Raum, in dem man sich ohnehin nicht wie im Abonnement fühlt, und genau das ist hier gewollt: Wer zu „Lieder ohne Orte“ kommt, bekommt keinen Sitzplatz mit Blick nach vorn, sondern einen Raum zum Durchgehen.

Zuschauen im Stehen

Die Uraufführung basiert auf der gleichnamigen Komposition des österreichischen Komponisten und Künstlers Christoph Herndler. Herndler arbeitet mit grafischen, intermedialen Partituren, also Notationen, die eher wie Zeichnungen aussehen als wie Notenblätter. Aus so einer Partitur entwickeln die Compagnie des Choreografen Chris Haring und das Wiener Ensemble für Neue Musik eine Live-Performance, in der Klang, Körper und Architektur ineinandergreifen. Das Publikum bewegt sich frei durch den Raum und erlebt das Stück im Stehen, aus wechselnden Perspektiven. Für alle, die einen Sessel brauchen, gibt es einzelne Sitzplätze.

Das klingt nach Experiment, ist aber ziemlich konsequent gedacht. „Lieder ohne Orte“ handelt vom Verlorengehen: von Herkunft, die sich auflöst, von einem Ankommen, das ungewiss bleibt, und von der Frage, was Heimat noch heißt, wenn vertraute Orte ihre Eindeutigkeit verlieren. Ein Stück über Ortlosigkeit, bei dem man selbst keinen fixen Platz hat, ist keine Spielerei. Es ist die Versuchsanordnung zum Thema. Liquid Loft und PHACE führen damit ihre Reihe „Soirée Dansante“ fort und lösen sich bewusst von der klassischen Opernbühne. Eine Stunde dauert der Abend, im Raum stehen Theaternebel und Live-Musik.

Was kostet der Abend?

Karten für „Lieder ohne Orte“ kosten 28 Euro, ermäßigt 23 Euro, gespielt wird jeweils um 19:30 Uhr. Wer den Kulturpass von Hunger auf Kunst und Kultur hat, kann sich aus einem kleinen Kontingent kostenlose Karten per Mail an das ImPulsTanz-Ticketservice sichern. Ist das Kontingent weg, gibt es speziell ermäßigte Karten um 15 Euro. Der REAKTOR in der Geblergasse 40 ist barrierefrei zugänglich, die Performance spielt im Erdgeschoß.

Pina Bausch unterm Christbaum

Der zweite Teil der Nachricht reicht weiter, nämlich bis in den Sommer. ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival geht von 8. Juli bis 8. August 2027 in seine 44. Ausgabe, und der Vorverkauf beginnt am 1. Dezember um 10 Uhr. Den Auftakt macht das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, das mit drei Performances nach Wien zurückkommt. Für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk mit Langzeitwirkung suchen, ist das ein ziemlich elegantes Datum.

Der Doppelabend „Café Müller / Das Frühlingsopfer“ verbindet zwei Meilensteine des Tanzes im 20. Jahrhundert. „Café Müller“, zuletzt 2025 bei ImPulsTanz zu sehen, ist dieses traumwandlerische Stück mit den verstellten Stühlen, zart und schmerzhaft zugleich. „Das Frühlingsopfer“ setzt mit Strawinskys Musik die Wucht dagegen: Das Ensemble tanzt auf einer mit Erde bedeckten Bühne ein Ritual, bei dem man im Publikum unwillkürlich die Luft anhält. Dazu kommt „Sweet Mambo“, ein späteres Stück von Pina Bausch, verspielt, sinnlich und melancholisch, über Begehren und Nähe. Weitere große Namen will das Festival bis zum Vorverkaufsstart bekanntgeben.

Wie groß der Andrang auf solche Namen ist, hat der Rekordsommer von ImPulsTanz 2026 gezeigt. Wer im Juli lieber im Saal als in der Warteschlange stehen will, merkt sich den 1. Dezember also besser jetzt schon vor. Einen Eindruck, wie ImPulsTanz sein Finale feiert, gibt unser Bericht vom ImPulsTanz-Finale 2026.

Alle Termine auf einen Blick

Lieder ohne Orte (Liquid Loft & PHACE, Uraufführung)

4., 5. und 6. Dezember 2026, jeweils 19:30 Uhr, Dauer 60 Minuten

REAKTOR, Geblergasse 40, 1170 Wien

Karten: 28 Euro, ermäßigt 23 Euro

Vorverkauf ImPulsTanz 2027: ab 1. Dezember 2026, 10 Uhr

Festival: 8. Juli bis 8. August 2027

Web: impulstanz.com

Der Tanz hält in Wien also doch keinen Winterschlaf. Er wechselt im Dezember nur den Bezirk.

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