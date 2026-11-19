Das Welser Unternehmen REPLOID will aus dem Fett von Fliegenlarven nachhaltigen Flugtreibstoff machen. Die Forschungsförderungsgesellschaft FFG fördert das SAF-Projekt mit einem sechsstelligen Betrag, noch ist es Grundlagenforschung.

In diesen Containern fressen sich Larven der Schwarzen Soldatenfliege durch die Reste der Lebensmittelindustrie. © REPLOID / Fabian Fallend

Es gibt Sätze, die man erst zweimal lesen muss. „Insektenfett als potenzieller Rohstoff für Flugtreibstoff“ ist so einer. Man sieht kurz einen Airbus vor sich, der mit Madenschmalz betankt wird, und schämt sich ein bissl für die eigene Fantasie. Dann liest man weiter und merkt: Die Idee ist weniger verrückt als das Bild im Kopf. Andererseits: hätten Sie (so schon auf der Welt) sich 1992 – als übrigens die Rede davon war, dass die Ölreserven auf unserem Planeten spätestens 2005 zur Neige gehen – gedacht, dass wir nur 36 Jahre später mit strombetriebenen Autos an die 500 Kilometer weit kommen werden?

Die Hauptrolle spielt die Schwarze Soldatenfliege, ein unscheinbares Insekt, dessen Larven so ziemlich alles fressen, was in der Lebensmittelindustrie übrig bleibt. Die REPLOID Group AG aus Wels in Oberösterreich hat aus diesem Appetit ein Geschäftsmodell gemacht. In modularen Containeranlagen, die das Unternehmen ReFarmUnits nennt, bekommen die Larven eine auf den Standort abgestimmte Futtermischung aus regionalen Reststoffen. Nach einer Woche haben sie ihr Gewicht ungefähr verfünfundzwanzigfacht und ihr Pensum erledigt.

Was die Larven heute liefern

Bisher landen die Larven vor allem im Tierfutter, entweder direkt oder weiterverarbeitet. Aus den Ausscheidungen, im Fachjargon Insektenfrass, macht REPLOID organischen Dünger. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet, beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 200 Menschen und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse. Das Fett, das in den Larven steckt, war bislang eher Nebenprodukt. Genau daran setzt das neue Forschungsprojekt an.

Warum Europa Rohstoff für SAF sucht

SAF steht für Sustainable Aviation Fuel, also nachhaltigen Flugtreibstoff, der fossiles Kerosin teilweise ersetzt. Seit 2025 schreibt die EU-Verordnung ReFuelEU Aviation vor, dass bei Abflügen von EU-Flughäfen, also auch von Wien-Schwechat, mindestens zwei Prozent SAF im Tank sein müssen. 2030 sind es sechs Prozent, 2035 zwanzig, 2050 siebzig. Das klingt nach einem langen Anlauf, ist aber eine Mengenfrage, die heute niemand beantworten kann.

Laut REPLOID werden 2026 weltweit erst rund 2,4 Millionen Tonnen SAF produziert, etwa 0,8 Prozent des globalen Kerosinbedarfs. Rund 80 Prozent davon entstehen aus Altspeiseöl, und das ist endlich, man kann schließlich nicht für die Luftfahrt mehr Schnitzel herausbacken. Von den Rohstoffen für das in Europa eingesetzte SAF kommen nach Unternehmensangaben etwa 85 Prozent von außerhalb der EU, der Großteil aus China.

Hier sieht REPLOID seine Lücke. „Europa sucht händeringend nach Rohstoffen für nachhaltigen Flugtreibstoff. Dabei liegt beträchtliches Potenzial direkt vor unserer Haustür: in den organischen Reststoffen, die täglich anfallen“, sagt Gründer und CEO Philip Pauer. Fett aus regional gezüchteten Larven wäre ein Rohstoff, der weder importiert noch eigens angebaut werden muss.

Forschung, noch kein Tankwagen

Wichtig für die Einordnung: Hier hebt noch kein Flieger mit Fliegenfett ab. Die FFG fördert im Rahmen ihres Basisprogramms ein Forschungsprojekt, das zeigen soll, ob sich Insektenfett überhaupt als SAF-Rohstoff eignet. Wie groß die Mengen werden könnten, was der Treibstoff kosten würde und wann eine Raffinerie damit arbeitet, lässt die Mitteilung offen. Auch das gehört dazu: Es ist die Pflichtmitteilung eines börsennotierten Unternehmens, entsprechend optimistisch ist der Ton.

Trotzdem hat die Idee etwas Bestechendes. Biotech statt Bohrturm, ein Gedanke, den der WIENER schon beim Blick auf das postsynthetische Zeitalter verfolgt hat. Abfall wird nicht entsorgt, sondern gefressen, und was am Ende übrig bleibt, landet nicht auf der Deponie, sondern womöglich im Tank.

Der Airbus mit Madenschmalz bleibt also vorerst ein Bild im Kopf. Aber vielleicht eines, über das man in zwanzig Jahren nicht mehr lacht.

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