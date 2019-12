Das Iten-Runifesto

Adidas? Nike? Kann jeder haben. Aber „Iten“-Laufschuhe sind cooler. Und das Geld dafür landet dort, wo es hingehört: in Kenia, dem Mutterland der Langstreckenstars.

Da wäre etwa Eliud Kipchoge, der schnellste Marathonmann aller Zeiten (2 Stunden, 1 Minute, 39 Sekunden). Nur einer von vielen kenianischen Dominatoren der Langstrecken. Der natürlich im Sold von Nike steht. Ein Wermuts­tropfen im Selbstbewusstsein Kenias. Stell dir vor, es gäbe keine heimischen Latten für österreichische Skifahrer. Das hat sich geändert, seit Navalayo Osembo-Ombati (33) aus dem Hochland von Eldoret, Kenia, vor zwei Jahren die Firma Enda Sportswear gründete. Eldoret? Ja, das Mekka der internationalen Laufelite, Stichwort: Höhentraining. Dort hat Ms. „Nava“ den Laufschuh „Iten“ entwickelt, das erste einschlägige Produkt made in Kenya. Mit dem sie Nike & Co. den Kampf ansagen will. Sie nennt es „Runifesto“. Es geht ihr um „Respekt“, sagt sie. Kenia produziert die besten Läufer der Welt, warum also nicht auch den entsprechenden Schuh? Und ehrlich gesagt: Der „Iten“ kommt wesentlich cooler rüber als die Dinger mit dem Hakerl und den drei Streifen.

Laufschuh „Iten“: 10.000 kenianische Shillings = 90 Euro. Shop: ke.endasportswear.com/