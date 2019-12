Dänische Dauerbrenner

Seit unglaublichen 37 Jahren gibt es den beständigsten und populärsten Rockexport Dänemarks nun schon, und D-A-D gehören noch lange nicht zum alten Eisen.

Die Band, die im Jahr 1982 mit dem Namen Disneyland After Dark begann, wurde kurz darauf dank der bekannt humorlosen Anwälte der Walt Disney Company schlicht in D-A-D umbenannt und konnte bereits mit ihrem dritten Album No Fuel Left for the Pilgrims international durchstarten. Auch seither ist die Gruppe stets aktiv und veröffentlicht regelmäßig neue Studioalben – das Anfang 2019 erschienene „A Prayer for the Loud“ stieg sogar auf Platz eins der dänischen Charts ein. Auch live erfreut sich der englisch vorgetragene Heavy Rock mit Country-Einflüssen vor allem in Skandinavien großer Beliebtheit, gerade beim berühmten Roskilde-Festival gehören sie zu den Stammgästen und lassen es beim jährlichen Heimspiel vor Tausenden Fans ordentlich krachen. In einen weit intimeren Genuss der Livequalitäten der Veteranen aus Kopenhagen kommt man in der Szene Wien, wenn die Herren Jesper & Jacob Binzer und Stig Pedersen – der Mann mit den extravaganten, zweisaitigen(!) Bässen – im Rahmen ihrer „A Tour For The Loud“ gastieren.

D-A-D: A Tour For The Loud, 6. 12. 2019 in der Szene Wien, Info und Tickets: www.planet.tt