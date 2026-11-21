In „Arbeit à la Carte“ erklärt Wirtschaftspsychologe Nico Rose, wie man den eigenen Job umbaut, statt ihn gleich hinzuschmeißen. Das neue Buch über Job Crafting ist bei Haufe erschienen und richtet sich an Angestellte ebenso wie an jene Chefs, die ihnen den Spielraum dafür lassen müssten.

Nico Rose war Personalmanager bei Bertelsmann, bevor er über Sinn in der Arbeit zu schreiben begann. Foto: © Rene Golz

Im Beisl ums Eck bestellt ein Stammgast seit Jahren das Schnitzel, aber mit Petersilerdäpfeln statt Erdäpfelsalat, und ohne Preiselbeeren, bitte. Der Ober nickt, die Küche zuckt nicht einmal. Niemand nennt das Rebellion. Im Büro dagegen gilt dieselbe Bitte, eine Aufgabe abzugeben und eine andere dazuzunehmen, oft als Anmaßung. Die Karte ist fix, gegessen wird, was im Stellenprofil steht.

Genau an diesem Punkt setzt Nico Rose an. Sein Buchtitel ist ein Versprechen und eine kleine Provokation zugleich: Arbeit nicht als Menü, das man schlucken muss, sondern als Karte, aus der man sich innerhalb gewisser Grenzen etwas zusammenstellen darf.

„Arbeit à la Carte“ ist bei Haufe erschienen, gedruckt und als E-Book. © Haufe

Was Job Crafting eigentlich meint

Der Begriff stammt aus der US-Organisationsforschung, geprägt haben ihn die Forscherinnen Amy Wrzesniewski und Jane Dutton Anfang der 2000er-Jahre. Gemeint ist, dass Beschäftigte ihre Tätigkeit selbst nachjustieren: bei den Aufgaben, bei den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, und bei der Frage, welchen Sinn sie in all dem sehen. Rose betont in „Arbeit à la Carte“ ausdrücklich, dass es nicht um die Jagd nach dem Traumjob geht. Es geht um die Spielräume, die im bestehenden Job ohnehin vorhanden sind und die man meist übersieht.

Laut Verlag arbeitet das Buch mit Übungen, Selbstchecks und einem sogenannten Job-Crafting-Rad. Die Beispiele kommen nicht nur aus dem Konzernbüro, sondern aus Vertrieb, Produktion, Pflege und Gastronomie. Eigene Kapitel widmen sich Job Crafting im KI-Zeitalter, bei Neurodivergenz und in unterschiedlichen Lebensphasen. Das ist bemerkenswert, weil Ratgeber dieser Art sonst gern so tun, als säßen alle Leserinnen mit Laptop im Altbaubüro.

Seine Beispiele holt Rose aus Vertrieb, Pflege, Produktion und Gastronomie, nicht nur aus dem Konzernbüro. © Rene Golz

Der Chef sitzt mit am Tisch

Die zweite Hälfte der Gleichung sind die Führungskräfte. Rose fragt, wie sie Vertrauen schaffen, Verantwortung teilen und Mitarbeitende dazu befähigen, ihre Arbeit eigenständiger zu gestalten. Das klingt nach Seminarvokabel, ist aber der eigentliche Knackpunkt: Ohne Ober, der nickt, bleibt die Sonderbestellung ein frommer Wunsch.

Der Autor kennt beide Seiten der Theke. Nico Rose hat Psychologie in Münster studiert, war von 2010 bis 2018 bei Bertelsmann, zuletzt als Vice President im Stab des Personalvorstands, und lehrte danach bis 2022 als Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund. Seinen Master in Positiver Psychologie hat er an der University of Pennsylvania bei Martin Seligman gemacht. Nebenbei ist er bekennender Metalhead und hat mit „Hard, Heavy & Happy“ einen Spiegel-Bestseller über die Szene geschrieben. Wer so viel Lärm aushält, dem nimmt man das Thema Sinnsuche im Großraumbüro ab.

Kein Ponyhof, sagt der Autor

Erfreulich ist, dass „Arbeit à la Carte“ auch die Grenzen und Risiken von Job Crafting behandelt. Der Verlag formuliert es selbst so: Auch im Berufsleben ist nicht alles ein Ponyhof. Aus unserer Sicht ist das der wichtigste Teil. Wer seinen Job nur um Lieblingsaufgaben erweitert, ohne etwas abzugeben, hat am Ende vor allem eines: einen volleren Teller. Und nicht jede Firma, nicht jeder Kollektivvertrag und nicht jede Abteilung lässt sich umbauen wie eine Beilage.

Für die österreichische Arbeitswelt, in der Kontrolle vielerorts noch als Führungsstärke gilt, passt das Buch gut neben „The Nordic Working Mind“, über das wir in Sisu am Schreibtisch geschrieben haben. Beide Titel landen beim selben Gedanken: Spielraum ist keine Nettigkeit des Chefs, sondern eine Arbeitsbedingung.

Für wen sich das Buch lohnt

„Arbeit à la Carte“ ist kein Buch für Menschen, die innerlich schon gekündigt haben. Es ist eines für jene, die noch bleiben wollen, aber nicht mehr so wie bisher. Und für Führungskräfte, die sich fragen, warum ihr Team zwar anwesend, aber nicht wirklich da ist. Wer sich davon angesprochen fühlt, bekommt einen Ratgeber, der Forschung und Praxis zusammenbringen will und dabei, laut Verlag, auf trockenes Fachchinesisch verzichtet.

Der Stammgast im Beisl hat übrigens nie ein Buch darüber gelesen. Er hat einfach gefragt. Manchmal ist das der schwierigste Schritt.

Nico Rose: Arbeit à la Carte

Untertitel: Wie Sie mit Job Crafting das Beste aus Ihrem Beruf machen und als Führungskraft das Potenzial Ihrer Mitarbeiter voll entfalten

Verlag: Haufe, 1. Auflage 2026

Umfang: 228 Seiten, Broschur, auch als E-Book

ISBN: 978-3-648-20175-6

Mehr zum Buch: shop.haufe.de

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