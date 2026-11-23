Österreich landet im neuen Klimaschutz-Index CCPI 2027 auf Rang 33 und steigt damit ins untere Mittelfeld auf. Gute Noten gibt es nur für die Erneuerbaren, beim Energieverbrauch und in der Klimapolitik bleibt der Klimaschutz-Index Österreich gegenüber streng.

Johannes Wahlmüller ist bei GLOBAL 2000 für Klima und Energie zuständig und zählt zu den Länderexperten, die Germanwatch für den Klimaschutz-Index befragt. © GLOBAL 2000 / Markus Zahradnik

Man kennt das aus dem Schulzeugnis, das man in den Neunzigern den Eltern zum Unterschreiben unter die Nase gehalten hat. Ein Zweier in Zeichnen, ein Dreier in Deutsch, und ganz unten, wo man hofft, dass niemand so genau hinschaut, zwei Fünfer. Der Gesamteindruck? Durchwachsen. Die Frage am Küchentisch? Wie das mit dem Aufsteigen jetzt gehen soll.

Genau so ein Zeugnis hat Österreich am 11. November 2026 bekommen. Ausgestellt haben es Germanwatch und das NewClimate Institute, präsentiert wurde es bei der UN-Klimakonferenz COP31 in der Türkei. Der Climate Change Performance Index, kurz CCPI, bewertet jedes Jahr 64 Staaten plus die EU, die zusammen für mehr als 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen stehen. Rund 500 Fachleute liefern die Einschätzungen, für Österreich unter anderem Expertinnen und Experten von GLOBAL 2000, Greenpeace und WWF.

Zwei Plätze rauf, trotzdem nachsitzen

Rang 33 ist laut ccpi.org ein Plus von zwei Plätzen gegenüber dem Vorjahr. Die Freude darüber hält sich in Grenzen. Jasmin Duregger von Greenpeace Österreich erklärte den Aufstieg gegenüber der APA auch damit, dass sich andere Länder verschlechtert haben. Und die Verbesserung bei den Treibhausgasen hat einen technischen Grund: Erstmals wurden die Ziele für 2035 bewertet, und weil Österreich kein eigenes 2035er-Ziel hat, zog man das ambitioniertere EU-Ziel heran.

Die Einzelnoten erzählen die eigentliche Geschichte. Beim Ausbau der erneuerbaren Energie kommt Österreich laut GLOBAL 2000 auf Platz 10, das ist ein ordentlicher Zweier. Beim Energieverbrauch reicht es nur für Platz 50, in der Klimapolitik für Platz 42. Der CCPI selbst führt das Land in beiden Disziplinen als „low performer“. Zwei Fünfer also, ganz unten im Zeugnis.

Woran der Klimaschutz-Index Österreich misst

Die Fachleute des CCPI begrüßen zwar das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 im Entwurf für das neue Klimagesetz, den die Regierung im September 2026 vorgelegt hat. Sie kritisieren aber, dass verbindliche Sektorziele, verpflichtende Maßnahmen und Sanktionen fehlen, wenn Ziele verfehlt werden. Dazu kommen gekürzte Förderungen für Heizungstausch, Sanierung, E-Mobilität und Öffi-Tickets, gestiegene Subventionen für fossile Energie und ein seit einem Jahr laufendes Vertragsverletzungsverfahren, weil Österreich die EU-Energieeffizienzrichtlinie nicht umgesetzt hat. Auch beim internationalen Klimaschutz wird gespart: Das entsprechende Budget soll laut CCPI-Länderbericht von 90 Millionen Euro im Jahr 2026 auf 50 Millionen 2027 und 44 Millionen 2028 sinken.

Der Server als Stromfresser

GLOBAL 2000 dreht die Kritik in eine Richtung, die man in einem Klimaranking nicht unbedingt erwartet: Richtung künstliche Intelligenz. „Gerade der überbordend hohe Energieverbrauch lässt für Österreich kein höheres Ranking zu. Der aktuell ungebremste Ausbau von Rechenzentren wird diesen Trend nur weiter anheizen“, sagt Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher der Umweltschutzorganisation. Seine Forderung: ein Moratorium für große Rechenzentren. Dazu verlangt GLOBAL 2000 von Umweltminister Norbert Totschnig ein Klimagesetz mit mehr Verbindlichkeit, ein Energiepaket für den Ausstieg aus Gasheizungen und den Abbau umweltschädlicher Subventionen. Das sind Forderungen einer NGO, kein Regierungsprogramm. Aber sie decken sich weitgehend mit dem, was die CCPI-Fachleute selbst empfehlen. Wer verstehen will, wie hitzig die Debatte über KI gerade geführt wird, findet im WIENER-Faktencheck zur KI-Woche den Hintergrund.

Dänemark hat die Hausübung gemacht

Ganz oben bleibt das Ranking auch heuer leer. Die Plätze eins bis drei werden symbolisch nicht vergeben, weil kein Land genug tut, um mit der 1,5-Grad-Grenze vereinbar zu sein. Bestes Land ist wie im Vorjahr Dänemark auf Platz 4, dahinter folgen Portugal, Großbritannien, Spanien und Marokko. Die Dänen haben ihre Emissionen laut GLOBAL 2000 in den letzten fünf Jahren um mehr als ein Viertel gesenkt und wollen bis 2030 minus 70 Prozent gegenüber 1990 erreichen. Am Tabellenende stehen Russland, die USA und der Iran. Die gute Nachricht von der Weltbühne: Laut Index-Co-Autor Niklas Höhne dürften die globalen Emissionen 2026 erstmals seit der Pandemie sinken.

Bleibt die Frage vom Küchentisch. Mit zwei Fünfern steigt man in Österreich normalerweise nicht auf. Im Klimaranking geht das schon, wenn genug andere sitzen bleiben. Ein Grund zum Feiern ist das nicht, eher einer, die Hausübung endlich selbst zu machen.