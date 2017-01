5 Wege, ein Date zu beenden. Sofort.

Egal, wie groß das Womanizer-Potential ist, das in euch schlummert – ein Date kann immer mal in die Hose gehen. Und das muss nicht mal eure Schuld sein. Es ist sicher jedem schon mal passiert, dass die Stimmung im Laufe eines Abends zu zweit in Richtung Desinteresse tendiert hat. Ob euch das Gegenüber in irgendeiner Weise abschreckt, ihr euch fadisiert oder sie im Datingportal 40 Kilo leichter und 20 Jahre jünger war; wir bieten euch im Folgenden fünf Wege, wie ihr ein Date mit sofortiger Wirkung beenden könnt.

Eines muss klar sein: Diese Ansätze dienen dazu, die Gefühle der Dame zu schonen, indem ihr euch als absolut unzumutbar entpuppt. Aber das muss euch wurscht sein, ihr wollt ja schließlich eh nur weg.