Wie ihr seht, steht eurem Traum aus Gold also nichts mehr im Wege. Ein kleines Problem mag darin bestehen, dass der Vorgang mehr Geld verschlingt, als das Ergebnis dann tatsächlich wert ist. ABER! Russische Forscher haben vor einiger Zeit einen Weg entdeckt, mit anderen Mitteln Blei zu Gold zu machen. Hier kommen bloß normales Uran, Thorium-Erz und radioaktive Abfälle zum Einsatz, was in einer sehr kostengünstigen Variante resultiert. Die Methode ist zwar noch nicht serienreif, aber es ist absolut möglich, damit Gold und andere wertvolle Materialien aus schlichten Metallen zu erschaffen. Was mit der Weltwirtschaft passiert, wenn alle plötzlich ihr eigenes Gold brauen, wird abzuwarten sein. Aber ihr könnt jedenfalls mit eurer Lieblingsmethode schon mal durchstarten! Viel Spaß! Und auf den Schutzanzug nicht vergessen!