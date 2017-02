Road Movie: Zukunft vs. Handwerk

Nicht wenige i8-Novizen scheitern schon vorm Wegfahren. Sie drücken auf den Startknopf und – nichts geschieht. Das ist freilich ein Irrtum, ein Streich, den einem das jahrzehntelang sensibilisierte Sportwagen-Sensorium spielt. Weil: Wer den BMW i8 „anstartet“, wartet vergeblich auf ein räudiges Motorengeräusch. Dieses wird durch ein kleines, leuchtendes „Ready“ in der Armaturentafel substituiert. Selbst wenn man den – langweilig herkömmlichen – Automatikwählhebel in die D-Position schnalzt, hört man noch nix. Man geht von der Bremse und rollt los, einfach so. Mit einem Zischen oder Säuseln oder Flüstern, das sich ab etwa 30 km/h völlig im Abrollgeräusch der Hinterreifen auflöst. Das ist Elektromobilität. Und die hat mit noch keinem anderen Fahrzeug derart stringent das Sportwagensegment erreicht wie mit dem BMW i8. Rüber ins automobile Museum der sportlichen Mobilität, Porsche 911 genannt. Per Schlüssel wird gezündet, freilich links vom Lenker, wie immer bei Porsche. Ein rachitisches Jeiern erfüllt den engen Fahrgastraum, es kommt vom Starter, der beim Elfer schon immer so klang, als würde die Batterie kurz vorm Verrecken sein. Leicht genervt, aber doch eh bald erwacht dann der nicht minder rachitische Sechszylinder-Boxer zum Leben. Und veranstaltet ein Symphonie-Theater beim Kaltstart, das selbst musische Charaktere vor aurale Aufgaben stellt, will man die Geräusche der einzelnen Aggregate sauber trennen. Zunächst bellt es, dann zwitschert es, zwischendurch wird geröchelt, und wenn das tiefe Brodeln lauter wird, dann hat sich auch die Auspuffanlage langsam eingegroovt. Die reine Lehre findet vor, wer seinen 911 von Hand schaltet. Die Zweite ist fast immer hakelig im Kalten, die Kupplung noch ein Alzerl schwergängiger als sonst eh auch.