Gewinnspiel: Horizon Zero Dawn

Von klein auf bis ins hohe Alter kann man große Jungs prinzipiell immer mit den gleichen Dingen begeistern. Dazu zählen nebst Autos und Fußball auch faszinierende Wesen wie Dinosaurier, schwere Maschinen und Roboter. Kein Wunder, dass Filme wie „Jurassic Park“ oder Monstertruck- Shows immer gehen wie geschnittenes Brot. Und insgeheim haben fast alle Männer ein großes Faible für nicht nur attraktive und geheimnisvolle, sondern auch starke und kämpferische Frauen. Games-Ikone Lara Croft und ihr reales Alter Ego Angelina Jolie. Mehr braucht es schon nicht fürs Kopfkino, stimmt’s?

Was liegt also näher, als all diese Dinge in ein Konzept zu packen, als inhaltliche Klammer ein typisches Endzeitszenario zu erschaffen und mit Guerilla Games eines der kompetentesten Studios für Action-Games zu verpflichten? Noch dazu, wo dieses mit der proprietären Decima-Engine bereits in „Killzone Shadow Fall“, dem Teenie-Slasher „Until Dawn“ oder dem VR-Kracher „RIGS“ eindrucksvoll gezeigt hat, wie es Mensch und Maschine auf höchstem Niveau auf die Bildschirme zaubert. Apropos zaubern: „Horizon Zero Dawn“ unterstützt bereits nativ 4K und HDR auf der PlayStation 4 Pro

und wird als eine der Benchmarks für die nächste Generation an extrem detailreichen Grafiken gehandelt. Allen, die bereits die entsprechende Konsole und den passenden Bildschirm dazu haben, kann man nur gratulieren: You’re in for a treat!