H&M Studio Show 2017

Endlich hat H&M auch mal an die Männer gedacht und präsentierte gestern in Paris die neuen „H&M Studio“ Kollektion auf der Paris Fashion Week. Diese Sonderkollektion, die immer etwas stylischer und angesagter daherkommt als die normalerweise erhältlichen Klamotten, waren bis jetzt nur den Damen der Schöpfung vorbehalten. Diese Saison öffnet sich die Kette endlich auch den Herren und präsentiert stylische Nylon-Parkas, gestreifte Anzüge und witzige Accessoires wie Seemannshüte.

Das beste an der ganzen Sache: H&M schließt sich dem immer schneller werdenen Rhythmus der Modebranche an und verkauft direkt nach der Präsentation seine Produkte im Store und online. Sowas nennt H&M schlicht „See Now, Buy Now“ – also kein Warten mehr… was eh immer alle Herren verwirrt hat.

Wem die pinken Windjacken too much sind, kann ja auch auf die eher konservativ gehaltenen Olivgrünen Designs zurückgreifen. Schwarz geht natürlich auch immer, vor allem Anzüge, Lederjacken und Hemden haben kleine Design-Kniffe, die äußerst tragbar im Alltag sind, aber trotzdem auf ein gewisses Modeinteresse schließen lassen.