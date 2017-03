Superheldenfilme sind nichts (mehr) für Kinder

Superheldenfilme bekommen in den letzten Jahren mehr und mehr Anerkennung, oft auch zu Recht. Denn das Genre hat sich weiterentwickelt. Viele Plotlines stehen denen von vielbeachteten Thrillern um Nichts nach, auch wenn die Dialoge, dem Quellenmaterial geschuldet, manchmal etwas sehr dick aufgetragen sind. „Logan – The Wolverine“ ist hier keine Ausnahme, einige Zeilen hätten sich die Schreiber locker schenken können. Dennoch bleibt unter dem Strich ein Film stehen, der mehr will, als nur Marvelfans zu befriedigen. Und die neuen Ansprüche führen zu einer neuen Ästhetik, die nichts mehr mit den ersten Superheldenfilmen dieses Jahrtausends zu tun hat. Das Kinderpublikum wird dabei wissentlich geopfert. „Logan – The Wolverine“ ist nicht der beste oder revolutionärste Genrevertreter. Aber an dem Einzelgänger mit den Adamantiumkrallen kann man besonders schön erkennen, wie viel sich verändert hat. Und für uns Erwachsene ganz eindeutig nicht zum Schlechteren. Brutalität, Drama und Verzweiflung – Superheldenfilme sind oft nichts mehr für Kinder, aber für alle anderen gewinnen sie an Tiefe.