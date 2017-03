Pin me up, Scotty!

Dudoir-Fotografie ist immer mehr im Kommen. Es steht ja auch nirgends festgeschrieben, dass nur Frauen als Pin-Ups eine gute Figur machen.

Boudoir-Fotografie hat sich zu einer beliebten Geschenkidee bei Pärchen entwickelt. Doch meistens ist die Rollenverteilung dabei ziemlich eindeutig: Die Frau lässt sich in einigen, für diese Art der Fotografie typischen, sexy Posen fotografieren und hat damit das perfekte Geburtstags- oder auch Weihnachtsgeschenk für ihren Partner daheim in der Schublade liegen. Der Kanadier Brendon Williams hat diesen Spieß nun umgedreht und seine Freundin und Fotografin Masika May gebeten seine laszivste Seite fotografisch festzuhalten. Möglicherweise lösen diese Fotos ja eine Welle weiterer “Dudoir”-Fotostrecken aus. Die Frauen würden sich bestimmt freuen. Und wenn man es sich gut einteilt, schauen da bestimmt gleich zwei Weihnachts- und ein Geburtstagsgeschenk dabei raus. Sonst schaut bei den Fotos aber eh nichts raus, keine Sorge …