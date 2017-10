Wiener Zuckerlwerkstatt

Für kleine und große Naschkatzen: Zuckerl & Co. nach jahrhundertealter Rezeptur.



Süßwaren. „Handgemachte Glücksmomente nach jahrhundertalter Rezeptur für Groß und Klein“, das ist es, was die Zuckerlwerkstatt stolz anbietet. Doch nicht nur die Wiener erfreuen sich an den Naschereien, die es in der Herrengasse im ersten Gemeindebezirk zu kaufen gibt. Eine Filiale in Salzburg spricht für den Erfolg des Süßwarenherstellers. Zu den allseits beliebten Highlights im Repertoire gehören die Logo-Zuckerl, die man für bestimmte Anlässe ordern kann. Oder als Unternehmen: Größen wie die Raffeisenbank, Microsoft, Citroen oder der Wiener Flughafen kann die Zuckerlwerkstatt als Kunden verbuchen.

Auch Großkonzerne sind Naschkatzen

Kontakt: Martin Scholz, Herrengasse 6, 1010 Wien, zuckerlwerkstatt.at

