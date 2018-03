Grande Finale im Feuerdorf

Bis 25. März 2018 lodern die Flammen im Feuerdorf am Wiener Donaukanal noch und laden zu gemütlichen Grillabenden rund ums offene Feuer. Schnell noch eigene Feuerhütte buchen oder bei den Afterwork-Abenden in der Salettl-Bar noch einmal richtig die Funken sprühen lassen. Denn ob das Feuerdorf nächste Saison wieder seine Pforten in Wien öffnet, ist derzeit noch ungewiss, bleibt aber zu hoffen.

Die Grill-Enklave mit den urigen Grillhütten am Donaukanal hat sich mittlerweile als wahre Winter-Attraktion der Wiener etabliert. Aufgrund der großen Nachfrage in der ersten Saison überraschte man die Grillfans heuer bereits mit feurigen Neuerungen: Etwa werden statt zehn bereits dreizehn Grillhütten befeuert und gleich sieben vielfältige Grill-Menüs angeboten. Grillfans genossen nicht nur das kulinarisch hochwertige Grillangebot mit frischen, regionalen Zutaten, sondern gönnten sich auch eine Auszeit vom urbanen Alltagsleben in den lauschigen Holzhütten. Stets gut besucht ist zudem die gemütliche Salettl-Bar, die sich zu einem geselligen Afterwork-Platzerl in Wien, etabliert hat.

Premium-Grillage in der eigenen Feuerhütte

Das Feuerdorf geht in letzte heiße Phase: Wer vor dem 25. März 2018 noch einmal in den Genuss von frisch gegrillten Köstlichkeiten, zubereitet in der eigenen Feuerhütte, kommen möchte, sollte schnell sein, denn es gibt nur mehr wenige freie Termine – dafür aber umso tollere Angebote: Montag bis Freitag, jeweils bis 18.00 Uhr, erspart man sich die komplette Hüttenmiete von 120 Euro und auch die Aktion „Damen- und Herrenrunde“ lockt jeden Montag und Dienstag mit Gratis-Hüttenmiete und extra Draufgabe zum geselligen Beisammensein. Der beliebte „Familien-Sonntag“ bietet ohne Hüttenmiete eine g‘schmackige Alternative zu Kinderpizza und Wiener Schnitzel.

Afterwork „Burger & Beer“ und „Steak & Wine“ in der Salettl-Bar

Für hungrige Workaholics, die den langen Arbeitstag ausklingen lassen möchten, bietet die beliebte Salettl-Bar noch bis Ende März montags und mittwochs genussreiche Angebote. Gewählt werden kann zwischen zwei speziellen Afterwork-Menüs:

Burger & Beer – das g’schmackige Montags-Afterwork: 100% Beef Cheeseburger mit oder ohne Bacon, Coleslaw & Chips plus 0,33l gezapftes Bier um insgesamt 13 Euro.

Die anschließende Happy Hour lockt von 20:00 bis 21:00 Uhr mit „nimm zwei, zahl einen“ Longdrink zum gemütlichen Ausklang.

< > Grillmenü „Südstaaten“, (c) Feuerdorf

Feuerdorf als heiße Veranstaltungslocation

Mit bislang rund 1.000 Weihnachts- und Geburtstagsfeiern, einer Afterwork-Serie, Hochzeitsfeiern, Jubiläen, Pressekonferenzen, Incentives, Team Buildings und Seminaren hat sich das Feuerdorf in Wien als einzigartige Veranstaltungslocation einen Namen gemacht, der längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Wer also noch auf der Suche nach der passenden Location ist, der kann entweder die Salettl-Bar für Feiern bis zu 40 Personen nutzen oder einfach mehrere Feuerhütten zusammenschließen oder gleich das ganze Feuerdorf für seine Veranstaltung mieten.

< > Für größere Feiern können die Grillhütten miteinander verbunden werden, (c) Feuerdorf

Weitere Informationen, freie Termine und Buchungsmöglichkeiten:

Online auf http://www.feuerdorf.at/buchen oder auf Facebook https://www.facebook.com/feuerdorf sowie telefonisch unter +43 1 9346730.

Infos zum Afterwork-Angebot: http://www.feuerdorf.at/neuigkeiten

Unbedingt reservieren unter der Telnr. +43 1 9346730 (bei geschlossenen Veranstaltungen entfällt das Afterwork-Programm)!

Feuerdorf am Wiener Donaukanal

Datum: 5. Oktober 2017 bis 25. März 2018

Uhrzeit: täglich 11.30 Uhr bis Mitternacht

Adresse: 1010 Wien, Franz-Josefs-Kai/Salztorgasse (Abgang Rampe Salztorbrücke)

Lageplan: https://goo.gl/maps/pB1W6AnJCaB2

Foto – Header: (c) Feuerdorf