Binge-TV. Fauda: Auge um Auge, Habibi!

Auch Humor kommt vor. In besinnlicheren Momenten des brutalen Spektakels, etwa beim Casting für den nächsten Anschlag („Suizidbomber gesucht!“). Da tritt auch mal der simple Palästinenser vom Wüstenrand auf, der als Motiv für seine freiwillige Märtyrerschaft „weil mich meine Frau so nervt“ angibt. Aber sonst regieren die Köter des Krieges.

„Wir sind wie Kampfhunde“, erklärt Undercover-Soldat Steve seiner Kollegin Nurit, „darauf trainiert, nicht zu denken.“ Wenn sie denken, kommen die Zweifel, kommt der Horror, der Ekel, der Schiss. Nurit ist neu im Feld, es kommt ihr noch hoch, wenn sie zusieht, wie gefoltert wird. Aber bald steckt sie selbst in einer Fauda (Bild oben) und entrinnt nur knapp dem Tod, liegt blaupaniert im Lazarett und will nur eines: wieder zurück ins Feld. Es ist dieser Cocktail aus Hormonen, aus Adrenalin und Testosteron, die das Denken nehmen; dann die Endorphine, die den Schmerz erträglich machen. So was kann dich in einen Junkie verwandeln. „Es ist stärker als ich, Gali“, sagt Doron zu seiner Frau nach einem Einsatz.