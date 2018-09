Shayne Oliver for COLMAR – Alpine Nostalgie x Underground Wild West

Wenn sich COLMAR, der italienische Pionier für Wintersportbekleidung, einen jungen, rotzigen US-Designer für seine „A.G.E. COLMAR“-Herbst/Winter-Kollektion an Bord holt, erleiden selbst abgehärtete Modekenner Schnappatmung. Den Namen Shayne Oliver sollte man sich jedenfalls merken.

Text: Alex Pisecker

Die Geschichte des italienischen Sportbekleidungsherstellers COLMAR aus Monza erstreckt sich über 90 Jahre und ist so spannend wie das Hahnenkammrennen auf der Streif.

Ursprünglich erzeugte COLMAR Gamaschen und Hüte, danach Arbeitsbekleidung – und nach dem WWII Tropenuniformen für die Légion étrangère (Fremdenlegion), bis sich ab Mitte der 40er-Jahre die Skibekleidung zum Kerngeschäft entwickelte. Baumwolle wasserfest auszurüsten, legte den Grundstein für den Erfolg in der Ski-Bekleidung.

Die Zusammenarbeit mit dem italienischen Wintersportverband, gezieltes Sponsoring und außerdem italienische Ski-Stars als Testimonials zu engagieren, sorgten für den weltweiten Bekanntheitsgrad von COLMAR. Aber insbesondere wurde und wird an High-tech-Materialien und der Aerodynamik der Styles geforscht, Tests im Windkanal sind „state of the art.“

Nun hat man sich bei COLMAR entschlossen, designtechnisch vollkommen neue Wege zu gehen. Und zwar mit der „COLMAR A.G.E. Line“. US-Designer-Enfant-terrible Shayne Oliver wurde prompt engagiert, eine Kollektion zu entwickeln.

Das Ergebnis ist atemberaubend: Behutsam verleiht Shayne Oliver legendären COLMAR-Klassikern ein neues wildes Aussehen, mit dem nötigen Touch Underground und einer gewissen punkigen Rotzigkeit – doch das nicht um zu zerstören, sondern um zu glorifizieren. Spannend dabei: seine Kollektion setzt er in einen in Sachen Skimoden seltenen Wild-West-Kontext.

Alpine Nostalgie paart sich also mit Underground, und auch Funktion und Design bilden eine homogene Synergie. Medial umgesetzt wurde das Thema in den Tiroler Alpen mittels Video und Super 8 Film der neuseeländischen Regisseurin Sharna Osbourne. Für die Fotos zeichnete der N.Y Fotograf Jordan Hemingway verantwortlich.

Tradition und Qualität gemischt mit einer guten Portion „No Limits“ scheint das Erfolgsrezept von COLMAR zu sein – wir bleiben gespannt!