Für sportliche Goldjungs – Shades designed by David Alaba

Der steirische Optikerbetrieb Lasnik aus Rosental beschreitet innovative Wege in Sachen Brillendesign und Herstellung. Fußballstar David Alaba konnte nun als Co-Designer und Testimonial für die da27xLasnik gewonnen werden.

Text: Alex Pisecker

Gerald Lasnik und sein Sohn Martin gründeten das gleichnamige Brillenstudio bereits 1996. Von Beginn legten die beiden Optiker bei der Brillenherstellung viel Wert auf gestalterische Möglichkeiten und eine exzellente Verarbeitung. Vater Lasnik entwickelte 2009 bereits das international gefragte Label seeoo. Drei Mal wurden die Lasniks für ihre Designvisionen abseits des Mainstreams bereits mit dem renommierten „Red Dot Award“ ausgezeichnet. Der Red Dot Award wird jährlich in 48 Kategorien an die besten Produkte verliehen. Die Spanne reicht von Product Design bis hin zu Communication Design und ganzen Design-Konzepten.

Apropos Design: Nun wurde in Zusammenarbeit mit Bayern München Legionär und Nationalteam-Spieler David Alaba die achteckige, Gold verspiegelte da27xLasnik entwickelt. Alaba und Andreas Lasnik, ehemaliger Fußballprofi und Bruder von Optikermeister Martin Lasnik, der das Unternehmen nun leitet, verbindet eine jahrelange Freundschaft und auch die Begeisterung für außergewöhnliches Design und guten Stil.

Hergestellt wird die Sonnenbrille im Laserdruckverfahren, also dem 3D Drucker. Verwendet werden beständiges Baumwollacetat und Zeiss Sonnengläser, als Alternative zur Goldfärbung gibt es die Brillen auch in matt schwarz. Das 3D-Druck-Verfahren bietet schier unendliche Möglichkeiten, weit über die traditionelle Fertigung hinaus. Selbst das Brillenetui, von einer Grazer Buchbinderei angefertigt, lässt das Design der Brille wiedererkennen. „Handmade in Austria“ gilt auch hier als Devise.

Die Sonderedition, allein David Alaba vorbehalten, umfasst 27 Stück und wird in dessen Onlineshop unter da27store.com angeboten. Unlimitiert kosten die Shades 149 Euro.