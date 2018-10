Millennial Hype: Spü ma Fortnite #video

Lächerlich, nicht wahr, wie Antoine Griezmann und Kollegen beim Torjubel herumhopsen. Und ärgerlich, wenn dann die Jungs neben dir wissend grinsen. Weil du keine Ahnung hast, was da los ist – nämlich Fortnite. Der Gamer-Hype des Jahres. Billige Grafik, aber hey, check mal das Konzept, das kommt vom japanischen Film Battle Royale, in dem Schulkinder einander umbringen, bis nur eines übrig bleibt. (HIER gehts zu allen Battle Royale-Toten)

Cool, oder? Folgend nun, was die Fortnite-Freaks als „funny“ werten und, nein, keine Ahnung, wo da der Witz verborgen liegt, und den hauseigenen Millennial-Nachwuchs kann man auch nicht fragen, weil er noch schläft. Aber nahezu fünf Millionen Zugreifer können vermutlich nicht irren. Das ist es ja wohl, was die Generation Y von Babyboomers unterscheidet, no?

Aber was solls: Spü ma Fortnite!