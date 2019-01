Lickster – das Game für Oralfreaks

Du liebst Gaming und bist außerdem schwach auf der Zunge? Check dir Lickster – die Trainings-App für Cunnilingus. Man nennt das Win-Win-Situation …

Einfach zum Nachdenken: Nur jede fünfte Frau kommt beim Heterosex zum Orgasmus. Was unter anderem damit zu tun hat, dass sie gemeinhin eher weniger auf PIV-Sex steht (PIV = Penis in Vagina) steht, und eher sehr auf Dates ihrer Klitoris mit einer Zunge abfährt. Deswegen wurde nun eine „lickster“ genannte App entwickelt. Und damit du weißt, wie man der Klitoris richtig schmeichelt, kriegst du für jedes Mal, das deine Zunge über den Touchscreen fährt, ein paar Punkte. Oder eben Abzüge, wenn du patschert bist. Erraten: Lickster ist eigentlich ein Game. Aber kann es was Besseres geben als ein Spiel, das so nebenbei deine Aufmerksamkeit auf eine Zone lenkt, die du immer schon mal erforschen wolltest? Wichtig jedenfalls, dass der Screen deines Handys nicht allzu viele hygienische Fragen provoziert. Und so geht das Spiel (selbstverständlich gibt es Bonuspunkte etc):